محمد منتصر عفيفي يتحدث عن تتويجه بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للجمباز

كشف محمد منتصر عفيفي، نجم المنتخب الوطني للجمباز، عن تفاصيل فوزه بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للجمباز الفني التي أقيمت في مصر، مؤكدًا على أهمية هذا الإنجاز كخطوة هامة في مسيرته الرياضية. كما تحدث عن الدعم الجماهيري والعمل الجماعي الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، وعن طموحاته للمستقبل.

صرح محمد منتصر عفيفي ، لاعب المنتخب الوطني لل جمباز ، عن تفاصيل تتويجه بالميدالية الفضية على جهاز المتوازي في بطولة كأس العالم لل جمباز الفني التي أقيمت في مصر . وأكد عفيفي أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول هامة في مسيرته الرياضية، معتبرًا إياها بداية وليس نهاية المطاف. وأشار إلى أن الفوز بميدالية عالمية على أرض الوطن، وسط حشد جماهيري كبير، أعطاه حافزًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديه. وأوضح أن البطولة أقيمت في بيئة مألوفة، مما ساعده على التركيز وتقديم مستوى مميز.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تلقاه من الجماهير، معتبرًا إياهم جزءًا أساسيًا من هذا الإنجاز. كما أضاف أن الوصول إلى منصة التتويج لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتواصلة من الجهاز الفني وزملائه في المنتخب. وأكد أن العمل الجماعي والتعاون كانا العنصرين الأهم لتحقيق هذا الإنجاز البارز. وشدد عفيفي على أن الميدالية هي ثمرة جهود الجميع، وليست إنجازًا فرديًا، معربًا عن تقديره العميق لكل من سانده ودعمه. ولفت إلى أنه حرص على مشاركة هذه اللحظة السعيدة مع زملائه ومدربيه، تعبيرًا عن امتنانه وتقديره لدورهم الكبير في وصوله إلى هذا المستوى الرفيع. وقبل انطلاق المنافسات، ركز عفيفي على تطوير مستواه وتقديم أداء قوي، دون الانشغال بالنتائج المباشرة. وأكد أن الميداليات تأتي كنتيجة طبيعية للعمل الدؤوب والتطور المستمر. وذكر أنه كان يسعى لتحقيق الرضا عن أدائه الشخصي خلال المنافسات، وهو ما تحقق بالفعل، بتقديمه لمستوى لائق أمام نخبة من أبرز لاعبي العالم. وأعرب عفيفي عن طموحه للمستقبل، مؤكدًا أن هذه البطولة تعتبر محطة هامة في سلسلة من التحديات القادمة. ويهدف إلى الاستفادة من هذه التجربة لتطوير مهاراته وقدراته، استعدادًا للمشاركة في البطولات الكبرى، وعلى رأسها بطولة العالم. وصرّح بأنه يواصل العمل على تطوير أدائه على جميع الأجهزة، مع الحفاظ على المستوى المميز الذي يقدمه على جهاز المتوازي، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الوصول إلى أفضل مستوى من الجاهزية في الفترة المقبلة. وأضاف أنه يطمح في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية. كما أعرب عن تقديره للجنة المنظمة للبطولة على جهودها في تنظيم هذه البطولة الرائعة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية الرياضة في بناء الشخصية وتعزيز القيم الإيجابية، داعيًا الشباب إلى ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم. وفي سياق منفصل، تحدث عن الدور الكبير الذي يلعبه المدرب في توجيه اللاعبين وتقديم الدعم النفسي والتقني لهم. وأكد على أهمية التغذية السليمة والراحة الكافية في الحفاظ على مستوى اللياقة البدنية والذهنية. وفي ختام حديثه، جدد عفيفي التزامه ببذل قصارى جهده لتحقيق المزيد من النجاحات، معربًا عن أمله في أن يكون قدوة حسنة للشباب المصري. وأشاد أيضًا بالدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد المصري للجمباز للرياضيين، معتبرًا إياه عاملًا مهمًا في تطوير اللعبة في مصر





