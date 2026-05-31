محمد مختار جمعة يدعو لاستثناء الطلاب المتفوقين غير القادرين من حجب النتائج

طالب وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة باستثناء الطلاب المتفوقين الذين لا يستطيعون سداد المصروفات الدراسية من قرارات حجب النتائج، مؤكدًا على ضرورة دعم تفوقهم العلمي كواجب وطني. كما بيّن أحكام شرعية لصرف زكاة الأموال في سداد هذه المصروفات، وشدَّد على أن التعليم أولوية وطنية.

دعا الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف السابق، إلى استثناء الطلاب المتفوقين غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من قرارات حجب النتائج ، مؤكدًا أن الحفاظ على حقهم في ال تعليم ودعم تفوقهم العلمي يمثل واجبًا وطنيًا ومجتمعيًا لا يقل أهمية عن أي استثمار في مستقبل الدولة.

وفي سياق متصل، تطرق إلى أحكام زكاة الأموال المخصصة للزواج، مؤكدًا جواز صرف زكاة المال لسداد مصروفات الطلاب المعسرين، سواء بشكل فردي أو جماعي، وذكَّر أن هذا من صميم عمل institutions التضامن الاجتماعي والجهات الخيرية. أشار جمعة في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر، مما يستدعي مراعاة حال الطلاب المتفوقين الذين قد يحرمون من مواصلة تعليمهم بسبب عجز أسرهم المالي.

واقترح استثناء هؤلاء الطلاب من قرار حجب النتائج، أو أن تتولى مؤسسات المجتمع المدني وكبار رجال الأعمال سداد المصروفات المستحقة عنهم، نظرًا لأن التعليم يمثل أولوية قصوى وقاطرة التقدم لأي أمة. وذكَّر بأن الدولة المصرية تضع التعليم في صدارة أولوياتها، وهو ما يفرض على جميع مؤسسات_state، ومؤسسات المجتمع المدني، وأهل الخير، تحمل مسؤولية دعم العملية التعليمية.

استشهد وزير الأوقاف السابق بأبيات للشاعر أحمد شوقي تدعو إلى رعاية طلاب الأزهر المكفوفين، مؤكدًا أن دعم المتفوقين ورعاية الموهوبين هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن. وأضاف أن الطالب الذي نساعده اليوم قد يصبح غدًا عالمًا بارزًا أو قائدًا ناجحًا يسهم في نهضة بلاده.

واختتم التأكيد على أن الاستثمار في المعرفة والتعليم الجيد هو أعظم أنواع الاستثمار على مستوى الفرد والمجتمع، وأن دعم الطلاب المتفوقين غير القادرين يجب أن يحظى بأولوية خاصة لما يمثله من عائد استثماري مباشر على مستقبل مصر وأجيالها القادمة





