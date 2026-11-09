محمد الشناوى يقترب من العودة للمنتخب المصرى استعدادا لملاوى

اقترب الحارس محمد الشناوى من العودة للقائمة المصرية لمواجهة ملاوى في التصفيات الأفريقية 2027، حيث تستضيف مصر المباراة الأولى في 13 نوفمبر.

يقترب محمد الشناوى ، حارس مرمى فريق الأهلى، من العودة رسمياً إلى قائمة المنتخب المصرى الوطني، وذلك استعداداً لخوض مواجهتي المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027. يأتي هذا التطور في توقيت حاسم، حيث يعمل الجهاز الفني واللاعبون على جاهزية كاملة لمواجهتين حاسمتين تحددان مسار الفريق في المسابقة القارية.

تفاصيل المواجهات وتحديد مواعيد مباريات التصفيات

تُعد مباراة مصر ومالاوى الأولى محور الاهتمام الحالي، حيث من المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره الملاوى يوم 13 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي. وتبدأ مواجهة الذهاب في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في حدث رياضي يجمع بين الحماس التنافسي والتوقعات العالية بتحقيق نتيجة إيجابية تمكّن الفراعنة من الأفضلية قبل الذهاب.

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في المقابل، تقام مباراة الإياب يوم 17 نوفمبر الجاري على أرض ملاوى، حيث تنطلق المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة. يسعى المنتخب المصري في هذه الرحلة إلى تأكيد تفوقه على المنافس ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في مشواره التصفي، مما يتطلب تركيزاً عالياً من اللاعبين والجهاز الفني على حد سواء.

الاستعدادات الفنية والجوانب التخطيطية للجهاز الإدارى

يركز الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب علي ماهر، بشكل مكثف على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمواجهة الأولى في استاد القاهرة الدولي. يولى هذا الطاقم التدريبي اهتماماً خاصاً بالجوانب الفنية والخططية، بهدف الظهور بصورة قوية ومتماسكة أمام المنتخب المالاوي، لضمان تحقيق الفوز الذي يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل الانتقال لخوض المباراة الثانية في أرض محايدة.

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يأمل علي ماهر في استغلال فترة الاستعداد بأفضل صورة ممكنة، بما يضمن الوصول بالمنتخب إلى الجاهزية المطلوبة تقنياً ونفسياً. يركز الهدف الأساسي للمواجهتين على دعم فرص مصر في المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، مما يجعل كل تمرين وتكتيك مُقيماً بعناية فائقة لضمان تحقيق الغاية المنشودة.

تحليل الأثر المباشر والتحديات اللوجستية للمباريات

تمثل المباراتان أمام منتخب ملاوى اختباراً مهماً ومستقراً للجهاز الفني واللاعبين، لا سيما في ظل اختلاف ظروف إقامة اللقاءين بشكل كبير. يخوض المنتخب مباراة الذهاب على أرضه وداعمياً من الجمهور، قبل الانتقال إلى ملاوى لخوض مواجهة العودة خارج الديار، وهو ما يتطلب مرونة تكتيكية عالية من المدرب علي ماهر.

يعتمد المنتخب المصري على استغلال عامل الأرض والجمهور في استاد القاهرة الدولي يوم 13 نوفمبر، لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل مواجهة العودة في ملاوى يوم 17 نوفمبر. هذا النهج الاستراتيجي يهدف إلى تعظيم فرص النجاح في التصفيات، وضمان استمرار المسار نحو حلم الظهور في نهائيات البطولة القارية للعام القادم.