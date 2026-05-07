محمد فرج عامر يتوقع تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز

رئيس نادي سموحة السابق يؤكد أن الزمالك هو المرشح الأبرز للفوز بالدوري المصري هذا الموسم رغم المنافسة مع الأهلي وبيراميدز، مشيداً بصمود الفريق أمام الأزمات.

شهدت الساحة الرياضية المصرية حالة من الجدل الواسع عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيد محمد فرج عامر ، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، والتي تناول فيها ملامح الصراع المحتدم على لقب الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي.

وخلال استضافته في برنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN، كشف عامر عن رؤيته الفنية والإدارية لمسار المنافسة، مؤكداً أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بات هو الأقرب من أي وقت مضى لتحقيق اللقب الغالي، وذلك على الرغم من وجود منافسة شرسة للغاية تجمعه مع قطبي المنافسة الآخرين، وهما النادي الأهلي ونادي بيراميدز. وأوضح عامر أن هذه النسخة من الدوري تعد واحدة من أمتع النسخ التي شهدتها الملاعب المصرية منذ سنوات طويلة، نظراً لتقارب المستويات الفنية والندية العالية بين الفرق المتقدمة في جدول الترتيب، مما جعل التوقعات تتأرجح بين القوى الثلاث الكبرى في الكرة المصرية.

وقد استند محمد فرج عامر في تحليله إلى مجموعة من النقاط الجوهرية، حيث أشار إلى أن النادي الأهلي قد فقد العديد من النقاط الثمينة في بداية مشواره بالموسم، وهو ما أعطى فرصة ذهبية لمنافسيه لتقليص الفجوات والضغط على القمة. كما لفت الانتباه إلى تعادل نادي بيراميدز الأخير أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، معتبراً أن هذه النتيجة كانت بمثابة نقطة تحول منحت الفريق الأبيض دفعة معنوية قوية وجعلت فرصته في حصد اللقب أكثر واقعية وقوة.

وفي لفتة تعكس الروح الرياضية، صرح عامر بأنه بصفته محباً للنادي الأهلي يتمنى في المقام الأول أن يتوج المارد الأحمر باللقب، ولكن في حال تعذر ذلك، فإنه يفضل وبكل ثقة أن يذهب اللقب لنادي الزمالك بدلاً من نادي بيراميدز. وعزا عامر هذا التفضيل إلى القيمة الجماهيرية الكبيرة لنادي الزمالك، مؤكداً أن الجماهير البيضاء تستحق هذه الفرحة نظراً لمساندتها اللامحدودة لفريقها في أصعب الظروف وأحلك الأزمات التي مر بها النادي، وهو ما يجعل التتويج بمثابة مكافأة عادلة لهذا الوفاء الجماهيري الكبير.

وعلى صعيد آخر، لم يغفل التحليل الجاري التطرق إلى التحديات الجسيمة التي واجهت نادي الزمالك خلال هذا الموسم، والتي جعلت من منافسته على الألقاب المحلية والقارية إنجازاً يستحق كل التقدير والاحترام. فقد مر النادي بأزمات إدارية ومالية خانقة، كان من أبرزها العقوبات المالية المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 188 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق فيرير، بالإضافة إلى الضغوطات المتعلقة بملف الإصابات الذي ضرب صفوف الفريق، خاصة مع القلق المحيط بوضعية الرباعي المصاب وعلى رأسهم اللاعب بيزيرا قبل المواعيد الحاسمة في نهائي الكونفدرالية.

وفي سياق متصل، برز دور الإدارة في محاولة تحفيز اللاعبين، حيث أشارت تقارير إلى أن ممدوح عباس رصد مكافآت مالية ضخمة للاعبين لضمان استمرار تركيزهم في معركة حسم الدوري. كما تطرق الحديث إلى الجوانب التحكيمية، حيث كشف محمد أضا عن رد اتحاد الكرة بشأن طلب الزمالك استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة سيراميكا كليوباترا لضمان أعلى درجات النزاهة والعدالة.

ختاماً، يرى المتابعون أن تصريحات محمد فرج عامر تعكس حالة من التفاؤل الحذر في الشارع الرياضي، حيث يثبت الزمالك قدرته على الصمود والعودة من جديد رغم كل المعوقات. إن الصراع على لقب الدوري المصري هذا العام لا يمثل مجرد سباق لجمع النقاط، بل هو اختبار حقيقي لقوة الشخصية والقدرة على إدارة الأزمات داخل غرف الملابس وفي المكاتب الإدارية.

وبينما يترقب الجميع صافرة النهاية في الموسم، يظل السؤال قائماً حول ما إذا كان الزمالك سينجح في ترجمة هذا التفوق المعنوي والنتائج الإيجابية إلى لقب رسمي يزين خزائنه، ليكون بذلك قد حقق انتصاراً مزدوجاً على المنافسين وعلى الظروف القاسية التي أحاطت به طوال العام، وهو الأمر الذي يراه الكثيرون إنجازاً تاريخياً يعيد الهيبة للفريق الأبيض في الساحة المحلية





