محمد فتحي ينتقد خناقة رمضان والعوضي ويطلب ميثاق شرف للممثلين

الدكتور محمد فتحي يدين التصرفات الابتذالية بين الفنانين محمد رمضان وأحمد العوضي ويؤكد حاجة المجال لفصل الثقافة عن الخناقات الشخصية عبر ميثاق سلوكي.

أدان الدكتور محمد فتحي ، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان سابقاً وعضو لجنة ثقافة الطفل ب المجلس الأعلى للثقافة ، التصعيد الحاصل بين الفنانين محمد رمضان و أحمد العوضي ، واصفاً إياه بالابتذال الشديد الذي ينافي المكانة التي يحملها كلا النجمين كواجهة للدراما المصرية. وأكد فتحي خلال مشاركته في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار أن هذه المواجهات الشخصية تجاوزت حدود النقاش الفني إلى مستوى غير مقبول ثقافياً وفنياً.

تقييم التصعيد بين الفنانين والنجوم

وصف الدكتور محمد فتحي الحالة الراهنة بأنها وصلت إلى درجة الصعوبة والابتذال الكبير، متسائلاً عما إذا كان الاعتذار الذي أصدره الفنان محمد رمضان يكفي لتمحى آثار هذه الخناقة العامة، وهل قبول الفنان أحمد العوضي للاعتذار عبر عبارة "حبيبي يا حمادة" يمثل حلاً كافياً. أشار الخبير الإعلامي إلى أن الأجيال المتابعة لهذه الأزمة تحتاج إلى رؤية تصرفات هادئة لتهدئتها، وليس مجرد ردود فعل سطحية لا تعكس نضجاً فنياً.

Also read قرار باستمرار الشيخ عوض الفردي في جميع حلقات الموسم الثاني لـ «دولة التلاوة»

مقارنة إنجازات النجمين في سن مبكر

استعرض الدكتور محمد فتحي الإنجازات التي حققها كبار الفنانين في نفس سن نجوم الدراما الحاليين، مؤكداً أن الفنان أحمد العوضي يبلغ من العمر أربعين عاماً، بينما يبلغ محمد رمضان ثلاثة وثمانين عاماً. ولفت إلى أن في سن الثلاثة والثلاثين كان الفنان أحمد زكي قد قدم أفلاماً عظيمة مثل "البريء" و"الحب فوق هضبة الهرم"، مشدداً على ضرورة أن يقدم رمضان حساباً عما أنجزه مقابل مكانته الحالية.

في جانب آخر من حديثه، وجه الدكتور محمد فتحي رسالة للفنان أحمد العوضي، مؤكداً أنه في سن الأربعين كان الفنان الراحل عادل إمام قد قدم مسلسل "أحلام الفتى الطائر" وأفلاماً سينمائية عظيمة لا تزال أسماؤها وأعمالها حية في الذاكرة. وأكد الخبير الثقافي أنه لم يسمع يوماً عن خناقة أو خلاف شخصي بين هذين الفنانين الكبيرين، مما يبرز الفارق في التعامل مع النزاعات بين الأجيال المختلفة.

Advertisement

الانتماء للشعبية وثقافة النقاش العام

شدد الدكتور محمد فتحي على أن كلاً من رمضان والعوضي يفتخران بانتمائهما للأحياء الشعبية، ومذكّراً بأن هو نفسه ينتمي لحي شعبي ولا يحل أن يكون هناك تلقّح أو تشهير بين أبناء الشعب. وأكد أن المشكلة ليست في طلب الاعتذار فقط، بل في غياب الثقافة والأدب والاحترام المتبادل، مطالباً بعدم وجود تدخلات كواليسية تعتمد على شخصيات معينة فقط لحل الأزمات.

دعا الدكتور محمد فتحي النقابة العامة للمهن التمثيلية عبر رئيسها الدكتور أشرف زكي إلى ضرورة تفعيل آليات ضبط السلوك العام للفنانين، موضحاً أن التدخلات الشخصية لا تغني عن وجود نظام واضح ينظم العلاقة بين الزملاء في المجال الفني.

دعوة لافتتاح ميثاق شرف للممثلين

ختم الدكتور محمد فتحي رسالته بتوجيه دعوة صريحة لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، مطالباً باعتماد ميثاق شرف مشابه لما هو موجود في نيوزيلندا وكندا. حددت هذه الميثاقات الدولية طريقة الحديث مع الزملاء في وسائل الإعلام وطرق التعامل في منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على حاجة الساحة الفنية المصرية العاجلة لمثل هذا الإطار التنظيمي. انتهى الخبير الثقافي كلامه مستشهداً بأغنية عبد الحليم حافظ "شوف بقينا فين يا قلبي" لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الصورة العامة للفنانين والمجتمع.