محمود حجازي يهدد باللجوء للقضاء بسبب شائعات مغرضة

الفنان محمود حجازي يعرب عن استيائه الشديد من انتشار معلومات كاذبة عنه ويؤكد عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليه أو نشر شائعات تضر بسمعته. المحامية آية حجازي تتولى الإجراءات القانونية.

أعرب الفنان محمود حجازي عن بالغ استيائه وانزعاجه من انتشار كم هائل من المعلومات المضللة والمغلوطة التي وصفها بأنها كاذبة بالكامل، والتي استهدفت شخصه وسمعته خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد الفنان حجازي في تصريحات حصرية لموقع صدى البلد، أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الحملات المغرضة، وأنه مصمم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تورط في نشر هذه الشائعات والأخبار الزائفة، أو ساهم في الإساءة إليه بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف حجازي أنه يثق في القضاء المصري العادل، وأنه سيحصل على حقه الكامل في محاسبة كل من قام بالتشهير به أو ترويج معلومات غير صحيحة عنه، مؤكداً أن الدفاع عن كرامته وسمعته هو أمر لا يقبل المساومة أو التأجيل.

وأشار إلى أن هذه الشائعات والأخبار الكاذبة تسببت له في أضرار معنوية ونفسية كبيرة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على مسيرته الفنية وعلاقاته المهنية. وقد قامت المحامية آية حجازي، وكيلة الفنان محمود حجازي، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لتقديم بلاغات للجهات المختصة ضد كل من ساهم في نشر هذه الأخبار الكاذبة والتشهير به، وجمع الأدلة اللازمة لإثبات التهم الموجهة إليهم. وأكدت المحامية حجازي أنها ستعمل بكل جهد ممكن للدفاع عن حقوق موكلها، واستعادة سمعته التي تعرضت للأذى بسبب هذه الحملات المغرضة.

وأوضحت أن القانون المصري يحمي حقوق الأفراد في السمعة والشرف، وأن أي شخص يقوم بالتشهير بالآخرين أو نشر معلومات كاذبة عنهم يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصاعد وتيرة الشائعات والأخبار الكاذبة التي انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ادعاءات باطلة ومفبركة حول حياة الفنان حجازي الشخصية والمهنية.

يذكر أن الفنان محمود حجازي قد حقق نجاحاً كبيراً في الفترة الأخيرة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال الفنية المتميزة، والتي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور والنقاد على حد سواء. وقد قدم حجازي أداءً استثنائياً في مسلسل 'أيام'، حيث جسد شخصية مختلفة ومميزة عن الأدوار التي قدمها من قبل، مما أظهر موهبته وقدرته على التنوع.

كما تألق حجازي في أحدث أعماله السينمائية، فيلم 'في عز الظهر'، الذي شارك فيه نخبة من النجوم المصريين والعرب، وحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً في دور العرض. فيلم 'في عز الظهر' من إخراج مرقس عادل، وتأليف كريم سرور، ويضم في بطولته كلاً من إيمان العاصي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، وساندرا ديفا، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، وأحمد جمال سعيد، وأحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

مسلسل 'أيام' من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى. هذه الأعمال الفنية تؤكد على موهبة حجازي وقدرته على تقديم أدوار متنوعة ومتميزة، مما يجعله من أبرز نجوم جيله





