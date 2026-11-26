يواجه الفريق الرياض نظيره الفتح في الجولة الثالثة عشرة بدوري روشن السعودي 2026-2027، ويهدف محمود حسن تريزيجيه لنجاحات الفريق.

يخوض فريق الرياض السعودي ضيافة نظيره نادي الفتح في تمام الساعة الرابعة وخمسة وعشرين دقيقة مساءً يوم الخميس، على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بأحساء. تأتي هذه المواجهة ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، المعروفة تجاريًا بدوري روشن، خلال موسم 2026-2027. يسعى نجم المنتخب المصري محمود حسن تريزيجيه ، والمنتظر أن يلعب في خط الهجوم، إلى قيادة فريقه لتحقيق فوز مهم خارج قاعدته.

صعوبات الرياض في الظفر بانتصار خارج الديار

يحتل الفريق الرياض حاليًا موقعًا متوسطًا في الترتيب العام، برصيد 12 نقطة متجمعة، لكنه يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في عدم الفوز خارج ملعبه في الموسم الحالي. سجل الرياض انتصاراته الثلاثة الأولى جميعها على أرضه بين أحضان جماهيره، مما يجعل مباراة اليوم اختبارًا حقيقيًا لقدرته على التكيف مع ضغوط المباريات الخارجية. يعتمد الفريق في تشكيلته الأساسية على خط دفاعي قوي يتكون من حسين قاسم، رودريجو أباسكال، حسام مجرشي، وواد دهل.

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وضع الفتح الصعب وتأخره في الترتيب النهائي

على النقيض من ذلك، يواجه نادي الفتح أداءً ضعيفًا للغاية، حيث يتربع على المرتبة السادسة عشرة في جدول الترتيب النهائي لدوري روشن. حقق الفريق فوزًا واحدًا فقط وتعادلًا في ثلاث مباريات، بينما سجل عليه شباكه ثمانية هزائم، مما يجمعه عند رصيد 6 نقاط فقط. يواجه الفتح ضغوطًا هائلة للخروج بنتيجة إيجابية من الأحساء لتجنب المزيد من الخسائر المتتالية في هذا الموسم الصعب.

غياب الأهداف في اللحظات الافتتاحية للفريقين

تشترك تجربة الفريقين في مؤشر خطير يتمثل في عدم القدرة على تسجيل الأهداف في بدايات المباريات. لم ينجح أي من الفريقين، سواء الرياض أو الفتح، في تسجيل أي هدف خلال أول ربع ساعة من فترات اللعب في المباريات السابقة. يُظهر هذا النمط ضعفًا في الفاعلية الهجومية المبكرة، مما قد يفرض على المدربين تعديل الخطط战术ية للضغط بشكل أكبر منذ الصافرة الافتتاحية.

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الدور المحوري لتريزيجيه وأوكو في خط الهجوم

يتركز الأمل الكبير في نجاح الرياض على المواهب الفردية لعمود الهجوم، وتحديدًا النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه الذي يحمل طموحات كبيرة. يتواجد المهاجم تيدي أوكو جنبًا إلى جنب مع تريزيجيه لتشكيل ثنائي هجومي قادر على اختراق دفاعات الفتح التي تعاني من عدم الاستقرار. يبحث الفريق عن نتيجة إيجابية لتعويض ضعف البداية، مع التركيز على استغلال الفرص المتاحة لتسجيل الأهداف.

مطلوب انتصار الرياض لكسر حاجز الضغوط

تتجه الأنظار الآن إلى كيفية إدارة محمود حسن تريزيجيه وزملاؤه للمباراة الحاسمة. يحتاج الرياض إلى تغيير نمط اللعب التقليدي لتجنب السقوط في فخ التأخر في التسجيل، خاصة وأن الفتح يعاني من تراجع كبير في نتائجه. ستكون هذه المواجهة محكًا حقيقيًا لنضج الفريق في المراحل الانتقالية، ومحاولة لكسر الجمود الذي يميز بدايات مبارياتهم الأخيرة.