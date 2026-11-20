تلقى المتسابق محمود محمد خليفة إشادة واسعة من لجنة التحكيم في برنامج دولة التلاوة لأدائه المميز لسورة الحجر وسط حضور مميز.

تألق المتسابق المصري محمود محمد خليفة ، البالغ من العمر خمس عشرة عامًا، في برنامج دولة التلاوة ، حيث حصد إشادة واسعة من أعضاء لجنة التحكيم على أدائه المتميز. ينتمي محمود إلى محافظة الشرقية ويدرس حاليًا في الصف الثاني الثانوي، وقد قدم تجربة قرآنية مميزة استهلها بالدعاء الموجه للخالق قبل الشروع في التلاوة.

التفاصيل الفنية لأداء المتسابق الشاب

بدأ محمود محمد خليفة مشاركته بتقديم أذكار واستحضار لذكر الله، ثم انتقل مباشرة إلى تلاوة آيات من سورة الحجر الكريمة. امتدت التلاوة من الآية الكريمة التي تبدأ بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ وصولًا إلى الآية الختامية للمقطع الذي عرضه وهي قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾.

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تميز أداء المتسابق باستخدام مقامات موسيقية متعددة تعكس عمق الفهم القرآني وحساسية الصوت، مما أضاف بعدًا جماليًا للنص المقدس. حاول محمود تطبيق قواعد التجويد بدقة متناهية، مستفيدًا من تدريبه المكثف في محافظة الشرقية، رغم وجود تحديات تقنية نوقشت لاحقًا من قبل الخبراء.

رأي خبراء التجويد والمقامات الصوتية

عبر الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، عن إعجابه العام بصوت المتسابق وقوته، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ملاحظات فنية دقيقة تتعلق بتوازن الغنن والمدود العارضة للسكون. طلب الشيخ حسن من محمود إعادة نطق كلمات محددة مثل "فوربك" و"القرآن" لضبط الأداء الصوتي وتحقيق الدقة الكاملة في المخرجات القرآنية.

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من جانبه، أعرب الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، عن إعجابه العميق بأداء محمود، مؤكدًا أن صوته يتمتع بجمال خاص وثقة عالية وإحساس نادر بالتعامل مع النص الديني. أشار الدكتور طه إلى تنوع القفلات الموسيقية في التلاوة، مشددًا على أهمية تجديد القفلة في نهاية الجمل القرآنية لتجنب التكرار الممل ولضمان بقاء المستمع متفاعلًا مع الإيقاع الصوتي.

كما أشاد الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، بصوت المتسابق واصفًا إياه بـ"الحنجرة الذهبية" نظرا لصوته القوي وأدائه المتميز. لفت الدكتور جمال إلى أهمية التدبر في معاني القرآن الكريم، وأن القراءة يجب أن تعكس الخشوع والتأثر العميق بآيات الله عز وجل في كل لحظة من لحظات التلاوة.

التفسير الديني والدروس المستفادة من الآيات

توقف الدكتور جمال فاروق عند الآية الكريمة ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾، موضحًا السياق التاريخي والديني لها. شرح أن السيدة مريم عليها السلام نالت اصطفاءً وفضلًا عظيمين من الله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾، مشيرًا إلى أن هذه الفضائل العظيمة لم تكن متاحة للكثير من الذكور في ذلك الزمن.

من جانبه، أشاد الشيخ طه النعماني، القارئ المعروف في الإذاعة والتليفزيون، بأداء محمود، لكنه لاحظ وجود بعض الإجهاد والتوتر في الصوت الذي يؤثر على الجودة النهائية. نصح الشيخ طه المتسابق بالقراءة بهدوء أكبر ومنح الجمل القرآنية وقتها الكافي، مع الاهتمام بإظهار المقامات بوضوح وإتقان فنون القفلات الصوتية لتحقيق التوازن المطلوب.

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رؤية الداعية الإسلامي مصطفى حسني للأداء

قدم الشيخ طه النعماني نموذجًا عمليًا لأداء بعض آيات سورة الحجر، وطلب من المتسابق إعادة تلاوتها، وهو ما استجاب له محمود بكل حماس، وسط تفاعل وإشادة من أعضاء لجنة التحكيم الذين راقبوا التطور في الأداء. أشاد الداعية الإسلامي مصطفى حسني بأداء المتسابق، ووجه له الشكر على ما قدمه من متعة للمستمعين طوال فترة الحلقة.

تناول مصطفى حسني معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾، موضحًا أن استحضار يوم الآخرة يجعل الإنسان أكثر قدرة على تجاوز المواقف الصعبة التي تعكر صفو حياته اليومية. أكد أن الصفح الجميل يعني الرضا والتغافل دون عتاب، مشيرًا إلى أهمية التغافل عن أخطاء المقربين في مواقف الحياة اليومية سواء داخل الأسرة أو في بيئة العمل.

التفاعل الأسري ومستقبل المتسابق في البرنامج

أشار مصطفى حسني إلى رحلة المتسابق في طلب العلم والقرآن، مستذكرًا استيقاظه المبكر في الخامسة صباحًا بمحافظة الشرقية ومواظبته على حضور مجلس القرآن في الخامسة مساءً. أكد أن التغافل والصفح يساعدان الإنسان على أن يعيش حياة أكثر هدوءًا وراحة، وأن يقف بين يدي الله بقلب طيب ونفس مطمئنة خالية من الضغائن.

وفي ختام الفقرة، وجهت المذيعة آية عبد الرحمن الشكر للمتسابق محمود محمد خليفة، متمنية له التوفيق والنجاح في مشواره ببرنامج دولة التلاوة. يأتي الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الاهتمام الكبير باكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإبراز مكانة المدرسة المصرية العريقة في فنون الترتيل والتجويد أمام الجمهور المحلي والعالمي.