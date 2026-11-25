مدير إدارة شؤون البيئة بجامعة الدول العربية يؤكد أن المنطقة العربية تساهم بـ 2 إلى 3% فقط من الانبعاثات، ويحذر من خسارة اقتصادية كبرى عند إلغاء الوقود الأحفوري دون انتقال عادل أو دعم تكنولوجي.

أكد الدكتور محمود فتح الله ، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية ، أن المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ تشهد خلافات متكررة بين الدول المتقدمة والنامية، مشيراً إلى أن الأولويات والمسؤوليات التاريخية عن الانبعاثات تتباين بشكل جذري بين الطرفين. وشدد مفتاح الله على أن الدول العربية لا يمكنها الالتزام بالتخلص من الوقود الأحفوري دون توفير آليات التمويل والتكنولوجيا والبدائل اللازمة لضمان تحقيق انتقال عادل لا يؤدي إلى تضرر اقتصاداتها أو العاملين في القطاعات المرتبطة به.

حجم الانبعاثات العربية والمسؤولية التاريخية

أوضح الدكتور محمود فتح الله أن الموقف العربي يستند إلى ضرورة مراعاة المسؤولية التاريخية للدول الصناعية الكبرى عن انبعاثات الكربون، مع التمييز الواضح بين الدول المنتجة للوقود الأحفوري والدول المستهلكة له. ولفت إلى أن المساهمة الإجمالية للمنطقة العربية في الانبعاثات العالمية لا تتجاوز نسبة تتراوح بين 2 إلى 3% فقط، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم الانبعاثات العالمية.

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وأشار مفتاح الله إلى أن السردية الإعلامية الغربية المتكررة التي تتهم الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية، بإعاقة المفاوضات المناخية بسبب الرغبة في الاستمرار في إنتاج البترول، هي خطاب نمطي يعرفه الجميع. ونفى أن تكون الدول العربية السبب في فشل مفاوضات المناخ، موضحاً أن الفشل ناتج عن عدم التوافق بين قوتين رئيسيتين هما الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة من جهة، والدول النامية من جهة أخرى.

مطالب التمويل والتكنولوجيا للانتقال الأخضر

أعرب الدكتور محمود فتح الله عن رفض الموقف العربي للسردية التي تصور الدول العربية بأنها المتسبب الرئيسي في أزمة الاحترار العالمي، مشدداً على أن التوسع الصناعي في الدول المتقدمة منذ الثورة الصناعية هو العامل الأساسي وراء حجم الانبعاثات الكربونية الحالية. وأكد أن الدول الصناعية الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، تنتج كميات ضخمة من الانبعاثات نتيجة أنشطتها الإنتاجية الهائلة، وبالتالي تتحمل المسؤولية الأكبر في مواجهة هذه الأزمة.

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ولفت مفتاح الله إلى أن النقاشات الحالية تؤكد أولوية توفير التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تتكبد الدول العربية خسائر كبيرة نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتستثمر في مشروعات ضخمة للحماية من هذه المخاطر. ونوه إلى أن الدول المتقدمة لم تنفذ التعهدات التي قدمتها سابقاً، وأن ما تقدمه من تمويل يقل بكثير عن الأرقام المطلوبة للتعامل مع هذه التحديات.

مخاطر الانتقال العادل على الاقتصادات

شدد الدكتور محمود فتح الله على أن مبدأ الانتقال العادل يتطلب تغييراً شاملاً في هيكل الاقتصادات العربية، بما في ذلك تغيير الصناعات القائمة والحصول على تكنولوجيات جديدة ليست متاحة حالياً لدى الدول العربية وهي تحتكرها الدول المتقدمة. وأعرب عن قلقه من محدودية الفرص التدريبية وبناء القدرات، والإفراط في فرض شروط معقدة على المؤسسات في المنطقة التي قد تعيق قدرتها على تبني الأساليب الجديدة.

وأضاف مفتاح الله أن هناك فئات واسعة، مثل الشباب والمجتمع المدني، قد لا تكون مدركة بالكامل للعواقب الاقتصادية الوخيمة التي قد تنتج عن التخلص السريع من الوقود الأحفوري. وتساءل عما إذا كان الشباب الذين يطالبون بوقف الإنتاج يدركون أن ذلك قد يعني انهيار قطاعات اقتصادية كبيرة تعتمد عليها الدول العربية في توفير الدخل والعمالة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

ضرورة تكافؤ المعاملة في الاتفاقيات

أكد الدكتور محمود فتح الله أنه عند طرح مسألة التخلص من الوقود الأحفوري على جدول المفاوضات، يجب أن يكون هناك مبدأ قائم على أن يكون هناك شيء مقابل شيء، فلا يمكن المطالبة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري دون مقابل مناسب. وأشار إلى استعداد الدول العربية لخفض الاعتماد على هذه الموارد من خلال مبادرات موجودة بالفعل، ولكن بشرط توفير التمويل المناسب ونقل التكنولوجيا وتوطينها محلياً.

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وأختم مفتاح الله بتذكير بأن بناء القدرات المؤسسية في المنطقة العربية أمر حاسم لتمكين المؤسسات المحلية من استخدام الأساليب والتكنولوجيات الجديدة منخفضة الكربون بشكل فعال. وحذر من أن عدم وجود مبادرات غربية تلبي هذه المتطلبات الأساسية يعني أن المطالبات الحالية قد تضر بالتنمية العربية ولا تحقق الأهداف المناخية المنشودة بشكل عادل.