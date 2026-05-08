محمود عزت يكشف عن تفاصيل مشروعه المقبل «سوبر زيرو» وبطولة هشام ماجد

في حواره الحصري مع صحيفة الشروق، كشف السيناريست محمود عزت عن تفاصيل مشاريعه ال فنية الأخيرة والمستقبلية، مؤكدًا أن عمله المقبل هو فيلم « سوبر زيرو » بطولة الممثل هشام ماجد ، والذي وصفه بأنه عمل كوميدي مميز عمل عليه لفترة طويلة.

وأضاف عزت أن العمل على هذا الفيلم قد توقف لفترة قبل أن يعود إليه الآن بحماس متجدد، معربًا عن أمله في إصداره قريبًا. خلال العام الماضي، شارك عزت في عدد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل «فرصة أخيرة» ومسلسل «عرض وطلب»، اللذان عُرضا خلال موسم رمضان 2026، إلى جانب مسلسل «حسبة عمري» الذي عُرض في رمضان 2025. كما شارك في أعمال أخرى مثل الصفارة (2023)، والبطة الصفرا (2023)، والآنسة فرح الجزء الخامس (2022)، وفيلم سعاد (2020).

تحدث عزت عن التحديات التي واجهها أثناء العمل على هذه المشاريع، مشيرًا إلى أن تنظيم الوقت والمجهود كان أمرًا ضروريًا لتحقيق التوازن بين العملين، خاصة مع وجود شركاء مثل سيف قنصوة وريم نهاد أمين في كتابة «فرصة أخيرة». وأوضح أنه لم يفكر أبدًا في المقارنة بين العملين، حيث لكل منهما عالمه الخاص وطريقة تنفيذه المختلفة.

وأضاف أن «عرض وطلب» منحته مساحة للتجريب والحرية في الحكي، بينما كان «فرصة أخيرة» تجربة درامية كلاسيكية مشوقة، خاصة مع التعاون مع المخرج أحمد عادل، الذي قدم عالمًا جديدًا للدراما لم يتناوله من قبل، وهو الحياة الشخصية للقضاة. في السياق نفسه، تحدث عزت عن دور السوشيال ميديا في تقييم الأعمال، مؤكدًا أنه يتابع ردود الفعل بشكل متوازن، حيث يدرك حجم الدعاية واللجان المدفوعة لدعم بعض الأعمال، إلى جانب قسوة الجمهور الطبيعية على الأعمال الرمضانية.

وأضاف أن النقد يساهم في تطوير الصناعة، وأنه يحاول التركيز على نقاط الفشل والنجاح في أعماله، مشيرًا إلى سعادته عندما يصل عمله إلى الجمهور بالقوة نفسها التي كتبها بها. كما تحدث عن تجربة العمل مع الصحفي محمد سلمان، الحاصل على جائزة الصحافة العربية مرتين، والذي قدم لهم صورة كاملة عن موضوع التبرع بالدم وتجارة الأعضاء خلال رحلة صحفية قام بها.

وأكد عزت أن الدراما يمكن أن تغير وعي الجمهور تجاه قضايا مثل التبرع بالأعضاء أو إنشاء بنك لزراعة الأعضاء، حيث يمكنها جعل الناس يشعرون بأهمية التفكير في هذه القضايا بعيدًا عن انحيازاتهم السابقة. كما كشف عن تفكيره في النهاية أثناء كتابة النص، مشيرًا إلى أن النهاية غالبًا ما تتغير خلال العمل على النص، سواء بسبب تطوير معين أو اقتراحات ذكية من المخرج أو الممثلين.

وأضاف أنه يحب أن تكون عملية الكتابة حرة وديناميكية، وليست ثابتة أو مغلقة منذ البداية، حيث يسمح له ذلك بالتطور ككاتب وكإنسان، ويتفاعل مع الأفكار الجديدة التي تحيط به. وفي ختام الحوار، تحدث عزت عن تحديات تواجه المبدعين العرب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن المبدعين يحتاجون إلى دعم أكبر من الحكومة والمجتمع لتحقيق أعمالهم الفنية





محمود عزت سوبر زيرو هشام ماجد الدراما المصرية السيناريو

