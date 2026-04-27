أكد محمود محيي الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة قادرة على الخروج من الاقتصاد إذا أرادت ذلك، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في تحقيق المساواة بين القطاعين العام والخاص. وفي الوقت نفسه، أنقذت السلطات الفرنسية 119 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور قناة المانش بشكل غير نظامي، حيث تم إجلاء أحدهم بطائرة هليكوبتر بعد فقدانه الوعي. كما حذّر استشاري في مجال المناعة من مخاطر إضافة مياه الأكسجين إلى الألبان لإخفاء طعمها الفاسد، مؤكدًا أن هذه الممارسة تسبب تهتكًا ونزيفًا في الأمعاء. وفي مصر، تم حبس 25 شابًا وفتاة بعد أن شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في منطقة أكتوبر.

أكد محمود محيي الدين ، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة قادرة على الخروج من الاقتصاد إذا أرادت ذلك، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في تحقيق المساواة بين القطاعين العام والخاص.

وفي سياق آخر، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عن نيتها تقديم دعم فني للدول الأكثر تأثرًا بالحروب، بهدف ضمان نجاح المواسم الزراعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها هذه الدول. من جانبه، حذّر استشاري في مجال المناعة من مخاطر إضافة مياه الأكسجين إلى الألبان لإخفاء طعمها الفاسد، مؤكدًا أن هذه الممارسة تسبب تهتكًا ونزيفًا في الأمعاء، ما يهدد صحة المستهلكين.

وفي مصر، تم حبس 25 شابًا وفتاة بعد أن شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في منطقة أكتوبر. وفي فرنسا، أنقذت السلطات 119 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور قناة المانش بشكل غير نظامي، حيث تم إجلاء أحدهم بطائرة هليكوبتر بعد فقدانه الوعي. وأوضحت إدارة الملاحة البحرية للقناة الإنجليزية وبحر الشمال أن عمليات الإنقاذ جرت في منطقة مضيق با-دي-كاليه، حيث تم رصد عدة قوارب صغيرة تقل مهاجرين في ظروف بحرية صعبة.

وفي ساعات الصباح الأولى، تم العثور على قارب في منطقة أولت المطلة على المانش، وعلى متنه ستة أشخاص في حالة خطر، جرى إنقاذهم ونقلهم إلى ميناء بولوني سور مير. وفي عملية منفصلة، تم رصد قارب آخر قبالة سواحل كاب ديلي، حيث كان متجهاً شمالاً، وتمت مراقبته قبل أن يتم تعزيز التدخل قرب ويميرو، في وقت كان القارب يستعد لالتقاط أشخاص من الشاطئ، وفق أسلوب يُعرف بقوارب الأجرة.

وخلال عملية الصعود، واجه عدد من المهاجرين صعوبات، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ وتم نقل أحد الأشخاص، الذي فقد وعيه، بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى بولوني سور مير لتلقي العلاج. ويأتي هذا في وقت وقّعت فيه فرنسا والمملكة المتحدة اتفاقًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات يهدف إلى الحد من عمليات العبور غير النظامي عبر المانش، مع زيادة المساهمة المالية البريطانية.

وبحسب إحصاءات تستند إلى مصادر رسمية، لقي ما لا يقل عن 29 مهاجرًا حتفهم أثناء محاولات العبور في عام 2025، إضافة إلى ستة آخرين منذ بداية العام الجاري. وفي سياق آخر، شدّد خبراء على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر طرق غير آمنة.

وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة تتطلب حلولًا شاملة، تشمل تحسين الظروف المعيشية في الدول المصدر، وتعزيز آليات الحماية الدولية، وضمان توفير سبل العيش الكريمة للمهاجرين.

وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الهجرة الدولية على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على أهمية توفير الحلول الآمنة والقانونية للمهاجرين، بدلاً من اللجوء إلى طرق غير نظامية قد تعرض حياتهم للخطر. وفي الوقت نفسه، حذر خبراء من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، خاصة في ظل عدم وجود حلول فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه المهاجرين.

وأكدوا على أهمية تعزيز الحوار الدولي لبحث سبل تعزيز الأمن والسلام في المناطق المتأثرة بالصراعات، بهدف تقليل تدفق المهاجرين إلى الدول الأوروبية. وفي سياق متصل، شدّد خبراء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه المهاجرين، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تتطلب حلولًا شاملة، تشمل تحسين الظروف المعيشية في الدول المصدر، وتعزيز آليات الحماية الدولية، وضمان توفير سبل العيش الكريمة للمهاجرين.

كما نوهوا إلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية في بعض الدول قد تدفع المزيد من الأفراد إلى المخاطرة بحياتهم في سبيل الوصول إلى أمن وكرامة أفضل. وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الهجرة الدولية على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على أهمية توفير الحلول الآمنة والقانونية للمهاجرين، بدلاً من اللجوء إلى طرق غير نظامية قد تعرض حياتهم للخطر.

وفي الوقت نفسه، حذر خبراء من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، خاصة في ظل عدم وجود حلول فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه المهاجرين. وأكدوا على أهمية تعزيز الحوار الدولي لبحث سبل تعزيز الأمن والسلام في المناطق المتأثرة بالصراعات، بهدف تقليل تدفق المهاجرين إلى الدول الأوروبية





