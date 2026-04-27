محمود محي الدين: مصر تجاوزت مرحلة «سنة الكبيسة» الاقتصادية وتتحسن مؤشرات الموازنة العامة

أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن مصر تجاوزت مرحلة «سنة الكبيسة» الاقتصادية التي شهدت تداعيات سلبية على التضخم وسعر العملة، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الموازنة العامة. كما ناقش أهمية إدراج جميع المشروعات في الموازنة العامة، وشدد على دور القطاع الخاص في قيادة المشروعات الاقتصادية. كما تناول الخبر مواقف سياسية واقتصادية أخرى.

أكد الدكتور محمود محي الدين ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، ضرورة قياس خدمة الدين الخارجي بالنسبة لإيرادات الصادرات، وخدمة الدين العام بالنسبة للإيرادات العامة أو الضرائب، مشيرا إلى أن هذه القياسات تعطي تصورا أدق لمدى القدرة على إدارة الأزمة ال اقتصاد ية.

وأوضح خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر مرت بفترة «سنة الكبيسة» خلال عامي 2022 و2023، والتي شهدتها تداعيات سلبية على مستويات التضخم وسعر العملة، لكن البلاد تجاوزت تلك المرحلة، حيث رصد «اتجاهات نزولية» في مؤشرات الموازنة العامة للدولة المعروضة حاليا. وأضاف أن تنفيذ عدة مشروعات خارج الموازنة العامة للدولة - رغم ما حققه من مرونة وسرعة وإنجاز- كان له «تكلفة عالية للغاية على الاقتصاد»، فيما يتعلق بضبط الأولويات والنفقات.

وشدد على أنه «لا ينبغي الشعور بالسعادة عند الإعلان عن تنفيذ مشروعات خارج إطار الموازنة»، مطالبا بضرورة إدراج كل إيرادات ونفقات الدولة، بما في ذلك قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية، ضمن الموازنة العامة. ورد على تعليق الإعلامي عمرو أديب الذي يُطرح حول أن القطاع الحكومي كان «متهالكا» ويفتقر للجرأة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمصانع والطرق، وإنجاز مشروعات كبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الإشارة إلى «تردد القطاع الخاص» باتت مرتبطة بالماضي، مؤكدا أن القطاع الخاص الآن «يطالب بالفرصة» نظرا لوجود استقرار اقتصادي ومالي وفرص كبيرة للعوائد في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة.

واستشهد بقطاع الطاقة، لافتا إلى تواجد العديد من الشركات المصرية المعتبرة التي يمكنها الدخول كشريك بالتكنولوجيا والتمويل، بينما تساهم الدولة بالأرض والمكان، مؤكدا أن هذه الصيغة تجعل عبء القرض يقع على الشريك الخاص وليس على الدولة. ونوه أن الطريقة السابقة، حققت إنجازا وتطورا كبيرا في البنية الأساسية والمدن الجديدة، لكنها أدت لاعتراف وزراء مالية سابقين وحاليين بأن «الموازنة العامة ليست تحت السيطرة العامة».

وشدد على أن مصر اليوم في وضع «أفضل بكثير جدًا» مما كانت عليه، مطالبا بضرورة تخارج الدولة من كل المشروعات التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها. وفي سياق متصل، دعا اللواء محمد قشقوش إلى استهداف البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن هذا التفكير الأمريكي بعيد لكنه واردي. كما نوه يوسف الحسيني إلى أن انهيار أمريكا سيخلق فوضى في العالم ولن يضمن الاستقرار والهدوء.

ونشر الخبر في: الإثنين 27 أبريل 2026 - 6:17 ص، مع آخر تحديث في نفس التاريخ





محمود محي الدين اقتصاد مصر الموازنة العامة القطاع الخاص سنة الكبيسة

