محمود توفيق والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لتدريب قوى إنفاذ القانون

وزير الداخلية المصري محمود توفيق يلتقي مفوض الهجرة الأوروبي ماجنوس برونر لبحث مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتوقيع اتفاقية تدريب أمنية مشتركة.

في خطوة لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية، المفوض ماجنوس برونر المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية ب الاتحاد الأوروبي ، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية. وتمحورت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي في المجال الأمني.

التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية

أعرب المفوض ماجنوس برونر عن تقديره البالغ لدور الدولة المصرية المحوري في قارتي إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بجميع أشكالها. ولاحظ الجانب الأوروبي أن هذه الجهود لها انعكاسات إيجابية واضحة على استقرار مصر ومحيطها الإقليمي، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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من جانبه، أكد وزير الداخلية السيد محمود توفيق أهمية تضافر الجهود بين الدول لمحاصرة الظواهر السلبية الناتجة عن الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى التحديات الأمنية الراهنة التي تفرضها الأوضاع الدولية والإقليمية. وأكد الوزير أن مصر مستمرة في تعزيز آليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأوروبية.

اتفاقية التدريب وتعزيز القدرات الأمنية

توجت المباحثات بين الجانبين بالتوقيع الرسمي على وثيقة تنظم العمل بين وزارة الداخلية المصرية ووكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب قوات إنفاذ القانون. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون الثنائي ودعم آليات تبادل الخبرات وتنمية القدرات بين الجانبين، مما يعكس التزاماً مشتركاً بتحسين الكفاءة الأمنية.

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أكد المفوض ماجنوس برونر اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف مجالات العمل الأمني. وقد رحب السيد محمود توفيق بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، معتبراً إياها فرصة ثمينة لنقل التجارب وتبادل المعرفة في مواجهة التهديدات الأمنية الحديثة.

مستقبل الشراكة الأمنية المصرية الأوروبية

تشير هذه الخطوات إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك الجريمة المنظمة والإرهاب. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية الجديدة في بناء قدرات الكوادر الأمنية المصرية من خلال برامج تدريبية متخصصة يقدمها الخبراء الأوروبيون.

تأتي هذه التطورات في سياق الجهود المستمرة لمصر للحفاظ على استقرارها الداخلي والإقليمي، وتعزيز دورها كجهة فاعلة أساسية في أمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون الوثيق مع شركائها الدوليين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، لمعالجة التحديات الأمنية المعقدة.