عضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم يحذر من تكرار كوارث الطرق ويؤكد ضرورة تطبيق عقوبات رادعة ومحاسبة المقصرين في حادثة الوراق لحماية الأرواح.

أكد الدكتور محمود مسلم ، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ ، على أن حادثة اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية بمنطقة الوراق تمثل مأساة إنسانية مفجعة أثارت الذعر والحزن في نفوس المصريين. وقد أسفر هذا الحادث المروع عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وهو ما دفع الدكتور مسلم إلى التعبير عن خالص تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين. كما شارك خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج المشهد المذاع على القناة العاشرة من تقديم نشأت الديهي مشاعر التضامن مع الأسر المتضررة.

تفاصيل الحادثة وتفاعل المجتمع

وأكمل مسلم حديثه موضحاً أن أعداد الضحايا والمصابين في الحادث تتزايد بشكل مستمر، مما يجعل المشهد أكثر إيلاماً وأعمق أثراً في psyche المجتمع. وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الشعب المصري يقف بكل مشاعر التضامن والوحدة إلى جانب أسر الضحايا والمصابين في هذه المحنة الكبرى التي عصفت بالمنطقة. كما أشار إلى أن هذه الحوادث المتكررة تعكس حاجة ماسة لإعادة النظر في آليات السلامة المرورية على الطرق المصرية.

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موقف السلطة وقوة الردع القانوني

وشدد الدكتور محمود مسلم على أن هناك سلوكيات خاطئة تستوجب مواجهة حاسمة من الدولة، من خلال تفعيل القوانين وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين بكل صرامة. وأشار إلى أنه رغم ما شهدته الطرق من أعمال تطوير وتحديث واسعة النطاق، فإننا لا نزال نشاهد مشاهد غريبة ومؤسفة تستدعي التوقف أمام أسبابها الحقيقية ودراسة جذور المشكلة. وطالب بتطبيق القانون دون هوادة لضمان حقوق المواطنين في الأمان على طرقاتهم.

الرقابة والمحاسبة كضمان للحياة

وأكد مسلم ضرورة التحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقاً للقانون المصري الساري. موضحاً أن المحاسبة ليست انتقاماً من أحد، وإنما وسيلة لتحقيق الردع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المميتة، وحماية أرواح المواطنين من الزوال. كما دعا إلى ضرورة وجود رقابة محاسبة حقيقية بدلاً من الاكتفاء بالنصائح النظرية.

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تكرار الحوادث وتداعياتها المجتمعية

وأضاف أن الاكتفاء بتقديم النصائح والتوعية لا يمثل رادعا كافيا لمواجهة السلوكيات الخاطئة، مؤكداً أن تفعيل القانون وتطبيق العقوبات على المخالفين ضرورة لا تحتمل التأجيل بأي حال. وأشار إلى أن احترام قواعد المرور لا يتحقق بالتوعية وحدها، وإنما بوجود رقابة ومحاسبة حقيقية تجبر المخالفين على الالتزام. كما أن تكرار حوادث الطرق خلال فترة زمنية قصيرة يفرض وقفة جادة لمراجعة أسباب هذه الحوادث وعدم الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها بعد وقوعها.

رسالة تحذيرية للسلطات والمسؤولين

وختاماً، شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين حتى تكون المحاسبة وسيلة للردع الفعلي وحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار المآسي. كما دعا إلى إعادة النظر في استراتيجيات الوقاية من الحوادث المرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات الكارثية مرة أخرى. وقد عبر عن أمله في أن تكون هذه الحادثة درساً للجميع في ضرورة الالتزام بقواعد السلامة.