مخاطر خفية في منازلنا: مواد كيميائية شائعة تزيد خطر السرطان واضطرابات المناعة

دراسة حديثة تكشف أن المنتجات المنزلية الشائعة، من الأثاث إلى مياه الشرب ومستحضرات التجميل، تحتوي على مواد كيميائية خطيرة مثل PFAS ومثبطات الاشتعال، والتي تتراكم في الجسم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان واضطرابات المناعة، مع تقديم نصائح عملية لتقليل التعرض لهذه المخاطر.

كشفت تقارير صحفية حديثة عن مخاطر صحية جسيمة مرتبطة بالتعرض اليومي لمواد كيميائية شائعة توجد في منازلنا، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة، أبرزها السرطان واضطرابات الجهاز المناعي. تشير هذه التقارير، المستندة إلى تحذيرات خبراء، إلى أن العديد من المنتجات المنزلية التي نستخدمها بانتظام، مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية، قد تحتوي على مركبات خطيرة تعرف باسم 'المواد الكيميائية الأبدية' ( PFAS )، بالإضافة إلى مواد أخرى تُستخدم كمثبطات للاشتعال.

هذه المواد، بسبب طبيعتها الثابتة، تتراكم تدريجيًا داخل جسم الإنسان مع مرور الوقت، وتشكل عبئًا صحيًا تراكميًا قد لا ندركه في البداية. وبحسب ما نشره موقع Daily Mail، فإن الأرائك والمفروشات المنزلية، التي نعتمد عليها لضمان سلامتنا من الحرائق، غالبًا ما تُعالج بمواد مثبطة للاشتعال. ومع ذلك، فإن هذه المواد لا تبقى محصورة داخل الأثاث، بل تتسرب باستمرار إلى هواء المنزل والغبار المتراكم على الأسطح. استنشاق هذه الجسيمات الدقيقة أو ملامستها للجلد يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك اضطرابات هرمونية تؤثر على وظائف الجسم الحيوية، ومشكلات في الخصوبة قد تعيق القدرة على الإنجاب، فضلاً عن زيادة ملحوظة في خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. كما يحذر المتخصصون من أن الرائحة المميزة للأثاث الجديد قد تكون مؤشرًا صامتًا على انبعاث هذه المواد الكيميائية الضارة، مما يستدعي الحذر الشديد عند شراء أي قطع أثاث جديدة. وتُعد مياه الشرب مصدرًا رئيسيًا آخر للتعرض لهذه المواد الكيميائية، وخاصة مركبات PFAS التي تتميز بقدرتها العالية على البقاء في البيئة لفترات طويلة نظرًا لصعوبة تحللها. إن الاستهلاك المستمر لمياه ملوثة بهذه المركبات يرتبط بتدهور وظائف الجهاز المناعي، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، واضطرابات هرمونية تؤثر على عمليات الجسم المختلفة، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. ينصح الخبراء في هذا الصدد بالاستثمار في فلاتر مياه عالية الجودة لتقليل نسبة هذه المواد الكيميائية الملوثة في مياه الشرب. ولم تقتصر قائمة المصادر المحتملة للمخاطر على الأثاث ومياه الشرب، بل امتدت لتشمل أدوات المطبخ المستخدمة يوميًا، خاصة تلك التي تتميز بخصائص غير لاصقة، وعبوات الوجبات السريعة، وأكياس الفشار الجاهز. هذه المنتجات غالبًا ما تحتوي على نفس المواد الكيميائية المستخدمة في الأثاث. عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة أثناء الطهي أو التسخين، يمكن لهذه المواد أن تنتقل بسهولة إلى الطعام، مما يزيد من المخاطر الصحية على المدى الطويل. حتى مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، مثل كريمات البشرة، وأحمر الشفاه، والماسكارا، قد تحتوي على مركبات كيميائية يمكن امتصاصها عبر الجلد، مما يساهم في زيادة التعرض اليومي لهذه المواد دون أن ندرك ذلك. تمتد هذه المخاطر أيضًا إلى الملابس والأقمشة المصممة لمقاومة الماء والبقع، والتي تُستخدم في صناعة الجواكت، والسجاد، والمفروشات. يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تنتقل إلى الجلد أو تنتشر في البيئة أثناء الاستخدام اليومي أو عند غسل هذه المنتجات. علاوة على ذلك، يتراكم الغبار المنزلي، الذي يحتوي على مزيج معقد من هذه المواد الكيميائية، بشكل مستمر، مما يجعله مصدرًا دائمًا للتعرض، وخاصة للأطفال الأكثر حساسية. كما أشارت الأبحاث الطبية إلى أن بعض المنظفات المنزلية والمعقمات قد تحتوي على مركبات ضارة بالجهاز التنفسي، مرتبطة بأمراض مثل حساسية الصدر وأمراض الرئة المزمنة. لمواجهة هذه المخاطر، يقدم الخبراء مجموعة من النصائح العملية لتقليل التعرض للمواد الكيميائية الضارة في المنزل. أولًا، يُعد تهوية المنزل بشكل جيد يوميًا أمرًا حيويًا لتخفيف تركيز المواد المتطايرة في الهواء. ثانيًا، يُنصح باستخدام فلاتر مياه عالية الجودة للتأكد من نقاء مياه الشرب. ثالثًا، يجب تجنب تسخين الطعام داخل عبوات بلاستيكية، واللجوء إلى البدائل الآمنة مثل الزجاج أو السيراميك. رابعًا، يُشجع على اختيار منتجات منزلية ومستحضرات تجميل خالية من المواد الكيميائية الضارة قدر الإمكان، مع قراءة الملصقات بعناية. وأخيرًا، يُعد تنظيف المنزل بانتظام، وخاصة إزالة الغبار، خطوة أساسية لتقليل تراكم هذه المواد الكيميائية الخطيرة





