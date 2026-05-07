مخاطر التسمم بالبطيخ: بين الفوائد الصحية والتحذيرات القاتلة

دليل شامل يوضح كيف يمكن أن يتسبب البطيخ في التسمم الغذائي في حالات التلوث البكتيري، مع تسليط الضوء على مسببات الخطر وطرق الوقاية لضمان استهلاك آمن.

يعتبر البطيخ أحد أبرز رموز فصل الصيف في مختلف الثقافات حول العالم، حيث يمثل الملاذ الأول للباحثين عن الترطيب والانتعاش في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

هذه الفاكهة ليست مجرد مصدر للمياه، بل هي مخزن غني بالعناصر الغذائية الحيوية مثل الألياف، والبروتينات، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين. ومع ذلك، برزت في الآونة الأخيرة تحذيرات طبية تثير تساؤلاً قد يبدو صادماً للوهلة الأولى، وهو هل يمكن أن يكون تناول البطيخ سبباً في الوفاة؟

الحقيقة العلمية تؤكد أن الثمرة في حالتها الطبيعية آمنة تماماً، ولكن الخطر يكمن في الظروف المحيطة بالتعامل معها، حيث يمكن أن تتحول إلى وسيلة لنقل تسمم غذائي حاد قد يؤدي في حالات نادرة ومعقدة إلى مضاعفات مميتة إذا لم يتم تدارك الأمر طبياً بشكل سريع. لفهم كيف يمكن للبطيخ أن يسبب التسمم، يجب النظر إلى تكوينه الحيوي؛ فنسبة المياه العالية جداً والسكريات الطبيعية الموجودة في لب البطيخ تخلق بيئة خصبة ومثالية لنمو وتكاثر الميكروبات والبكتيريا الضارة في حال تعرض الثمرة للتلوث.

ومن أبرز المسببات البكتيرية التي قد تلتصق بالبطيخ أو تنمو بداخله بكتيريا السالمونيلا، وداء الليستريات، وبكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli). هذه الميكروبات تسبب أعراض التسمم الغذائي التقليدية مثل الإسهال الحاد، والقيء المستمر، وتشنجات مؤلمة في المعدة، وارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم.

وفي حين أن معظم الحالات تكون خفيفة وتشفى بالراحة وشرب السوائل، إلا أن الوضع يصبح كارثياً عندما يصل المريض إلى مرحلة الجفاف الشديد، أو عندما تتسلل العدوى من الجهاز الهضمي إلى مجرى الدم، مما يسبب تسمماً في الدم يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء، خاصة لدى الأطفال، وكبار السن، والنساء الحوامل، أو الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة. أما عن طرق التلوث، فهي تتعدد لتشمل ممارسات خاطئة في التداول والتخزين.

فاستخدام سكاكين ملوثة أو ألواح تقطيع غير نظيفة ينقل البكتيريا مباشرة من السطح الخارجي للقشرة إلى قلب الثمرة. كما أن التربة والمياه الملوثة في المزارع قد تترك آثاراً بكتيرية على القشرة الخارجية التي يتم إهمال غسلها قبل التقطيع.

ومن أخطر الممارسات التي رصدها الخبراء هي لجوء بعض البائعين غير الملتزمين بمعايير الصحة إلى حقن البطيخ بمحاليل سكرية أو جلوكوز لزيادة حلاوة الثمرة وجذب المشترين، وهذه العملية إذا تمت بأدوات غير معقمة، فإنها تضخ البكتيريا مباشرة في قلب الفاكهة، مما يجعلها قنبلة موقوتة داخل الجهاز الهضمي للمستهلك. يضاف إلى ذلك سوء التخزين، حيث إن ترك البطيخ المقطع في درجة حرارة الغرفة يحوله بسرعة إلى بيئة حاضنة للميكروبات.

وفي سياق متصل، هناك خرافات شائعة تتحدث عن خطورة تناول البطيخ ليلاً، ولكن من الناحية الطبية، فإن التوقيت ليس هو المسبب للتسمم، بل حالة الثمرة نفسها. ومع ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من الفاكهة الملوثة قبل النوم قد يزيد من حدة الشعور بالانزعاج الهضمي لأن عمليات التمثيل الغذائي تتباطأ أثناء النوم، مما قد يطيل فترة بقاء السموم في المعدة.

ولتجنب هذه المخاطر، يوصي المختصون باتباع بروتوكول صارم لسلامة الغذاء يبدأ بغسل القشرة الخارجية جيداً بالماء والفرشاة قبل التقطيع، والتأكد من تعقيم كافة الأدوات المستخدمة، ووضع البطيخ في الثلاجة فور تقطيعه، وتجنب شراء الفواكه المقطعة مسبقاً من مصادر مجهولة أو باعة متجولين لا يلتزمون بقواعد النظافة. إن اتباع هذه الإجراءات البسيطة يضمن بقاء البطيخ فاكهة صحية وآمنة تمنحنا الانتعاش دون خوف من مخاطر صحية جسيمة





