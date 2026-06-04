مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية توقف مكاسب الأسهم الأمريكية

توقفت سلسلة المكاسب التي سجلتها الأسهم الأمريكية مؤخراً بسبب مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تقلبات في البورصات وإعادة تقييم استراتيجيات الاستثمار.

أثارت مخاوف التضخم و التوترات الجيوسياسية العالمية حالة من القلق في الأسواق المالية ، مما أدى إلى توقف سلسلة المكاسب التي حققتها الأسهم الأمريكية خلال الأشهر الماضية.

وشهدت البورصات الأمريكية تقلبات حادة نتيجة تجدد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثير الصراعات الدولية على سلاسل التوريد وثقة المستثمرين. ويعكس هذا التوقف تحولاً في المشهد الاستثماري، حيث يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن وسط ظروف عدم اليقين السائدة، مما دفع بعضهم إلى تقليل التعرض للأصول الخطرة مثل الأسهم





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