المخرج رالف بليجر يكشف لأول مرة عن تأثره العميق بموسيقى محمد عبد الوهاب خلال زيارة للبنان، وكيف انضم لفريق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كشف المخرج الألماني رالف بليجر عن تجربته الفريدة في اكتشاف موسيقى الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب ، مؤكدًا أنه وقع في حب ألحانه منذ اللحظة الأولى التي استمع فيها إليها. وجاءت هذه الكشفية خلال مشاركة بليجر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمصر، حيث شارك بفيلمه الحائز على اهتمام النقاد والجمهور في آن واحد.

رحلة اكتشاف موسيقى عبد الوهاب في لبنان

أوضح بليجر في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ON، أنه لم يكن يعرف اسم محمد عبد الوهاب خلال دراسته الأكاديمية لعلم الموسيقى. وكانت تركيزاته الدراسية آنذاك منصبة على التراث الموسيقي الغربي، حيث تعرف على أسماء مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز كمؤدين، دون أن يعرف الملحن الذي يقف وراء تلك الإبداعات الخالدة.

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وتغيرت هذه الصورة تمامًا خلال رحلة قام بها إلى لبنان برفقة صديق لبناني، حيث زارا أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت. هناك، أهداه طفل فلسطيني أسطوانة مدمجة (CD)، والتي قام بليجر بوضعها في سيارته أثناء التنقل عبر ربوع لبنان، ليكتشف صدفةً أن الموسيقى التي تستهويه هي من ألحان عبد الوهاب.

تجربة عاطفية مع الطبيعة والموسيقى

وصف المخرج الألماني انطباعه الأول بالموسيقى بأنه كان مؤثرًا للغاية، لا سيما بسبب ارتباطها الوثيق بالمشاهد الطبيعية الخلابة التي مر بها خلال رحلته. فقد استمع إلى الألحان وهو يرى الجبال المغطاة بالثلوج على جانبي سهل البقاع، والمناظر الطبيعية الجميلة التي تتخلل الطريق، وصولًا إلى معابد بعلبك الأثرية الشامخة.

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أكد بليجر أن تلك الألحان ارتبطت في ذاكرته بالمشهد وبقلبه في آن واحد، مما جعل التجربة فريدة من نوعها. وأشار إلى أنه يدرك جيدًا مدى صعوبة تأليف لحن جميل، لا يكون بسيطًا أكثر من اللازم ولا معقدًا، لكنه يصل مباشرة إلى القلب.

تميز موسيقى عبد الوهاب بالتوازن والجمال

أشاد بليجر بالموسيقى العربية الكلاسيكية، مشيرًا إلى أن موسيقى محمد عبد الوهاب تتميز بتوازن جمالي فريد يجمع بين البساطة والعمق. واستشهد بليجر بأغنيتي "أنا لك على طول" و"لا مش أنا اللي أبكي" كمثالين على هذا التميز، مؤكدًا أن هذه الألحان تلامس المشاعر الإنسانية بأعمق مستوياتها.

تفاعل الجمهور المصري وشعور بالتواضع

عبر المخرج الألماني عن سعادته الكبيرة بتواجده في مصر، مؤكدًا أن تفاعل الجمهور مع فيلمه خلال العرض الأول كان ملحوظًا وإيجابيًا. كما أشار إلى أن ردود الفعل التي لمسها من الحضور منحته شعورًا عميقًا بالتواضع، مما يعكس جودة العمل الفني وقدرته على تجاوز الحدود الثقافية واللغوية.

ويأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه مصر اهتمامًا متزايدًا بالفن والموسيقى العربية، حيث يعمل مخرجون دوليون على تسليط الضوء على ثرائها الثقافي. ويضيف حضور بليجر إلى قائمة الشخصيات الدولية التي أبدت إعجابها بالتراث الموسيقي المصري الغني، مما يعزز من مكانة مصر كحاضنة للفنون في المنطقة.