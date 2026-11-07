مدبولي يفتتح Cairo ICT 2026 تحت شعار الذكاء الاصطناعي في العالم العربي

رئيس الوزراء يفتتح الدورة الثلاثين لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بحضور وزارتي الاتصالات والإعلام، مع استعراض خطة 2030 لتعزيز البنية الرقمية والصادرات.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا المعروفة باسم Cairo ICT، والذي ينطلق فعالياته رسمياً خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

مدبولي يؤكد الأهمية الاستراتيجية للقطاع التكنولوجي

أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عبر تعزيز التحول الرقمي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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وأضاف مدبولي أن هذا القطاع الحيوي يساهم بشكل مباشر في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، من خلال زيادة حجم الصادرات المصرية وجذب استثمارات محلية وعالمية واعدة، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتبادل الأفكار بين المؤسسات الحكومية والشركات العالمية.

رأفت هندي يكشف رؤية مصر الرقمية وأولويات 2030

استعرض المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام رئيس الوزراء، استراتيجية مصر الرقمية التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة لتعزيز السيادة الرقمية المصرية ودعم النمو الاقتصادي الوطني.

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وأوضح الوزير أن أولويات القطاع في عصر الذكاء الاصطناعي ترتكز على محورين أساسيين، الأول يتعلق بتمكين المواطن من خلال توفير تغطية اتصالات وإنترنت أوسع بتكلفة أقل، والثاني يركز على الدولة من خلال بناء بنية تحتية آمنة ومستقرة لتعزيز الريادة الإقليمية.

ولفت المهندس رأفت هندي إلى أن مستهدفات القطاع بحلول عام 2030 تشمل إضافة 200 ألف فرصة عمل جديدة، وتمكين 250 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتصنيع 30 مليون جهاز محمول في مصر مع تصدير 30% من الإنتاج المحقق.

توقعات بوصول الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار

تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة الصادرات الرقمية المصرية إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مع الحفاظ على معدل نمو قطاعي يتراوح بين 16% و19% سنوياً.

كما يتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%، وذلك من خلال تحسين خدمات الإنترنت بنسبة نشر ألياف ضوئية تصل إلى 55% ونشر خدمات الجيل الخامس في جميع المحافظات المصرية.

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تفاصيل مشاركة الشركات والجناحات في المعرض

يضم المعرض جناحاً خاصاً لوزارة الاتصالات يستعرض خدمات منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى جناح للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبنوك عالمية تقدم خدمات البريد الإلكتروني المسجل عبر خدمة بريدية مصرية.

وتتوزع المشاركة بين قاعات متعددة تضم شركات تصنيع الهواتف المحمولة، ومراكز البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشاركة رسمية عربية وأفريقية ودولية واسعة تنظمها شركة تريد فيرز إنترناشيونال.