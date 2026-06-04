مدبولي: الأفلام والمسلسلات ليست مخالفة للقيم

يقول الرئيس مدبولي أن الفنون هي الأكثر محافظة وأخلاقية وتمسكة بتقاليد وأعراف "الحياة العامة".

في ظل ازدياد مستويات الإثارة والتشويق في الأفلام والمسلسلات، يجد البعض أنفسهم يتعاملون مع الأفلام على أنها منفرة ومخالفة لل قيم . يقول الرئيس مدبولي : "لا أعتقد أن هؤلاء يدركون أن ال فنون هي الأكثر محافظة وأخلاقية وتمسكة بتقاليد وأعراف "الحياة العامة".

يتهم بعض الناس فيلم "أسد" بأنه يركز على "المركزية الأفريقية" التي هي مؤامرة من أبناء القارة وحلفائهم على مصر. ولكن الرئيس مدبولي يرى أن التاريخ مثل الحاضر متاح للأديب أو الفنان أن يعيد تخييله كما يشاء. يذكر أن صناع الفيلم قد كتبوا على الشاشة أن الأحداث تدور في فترة تاريخية بعينها، وذكروا بعض أسماء حكام هذه الفترة.

يرى الرئيس مدبولي أن هذا هو خطأ صناع الفيلم الوحيد، أي أنهم لم يكتبوا على العناوين عبارة أن العمل إعادة تخييل للفترة التاريخية وليس رصداً لها. يذكر أن هناك فيلماً آخراً يُعرض على منصة "نتفليكس" اسمه "بريدجرتون"، يعيد تأليف التاريخ البريطاني في قالب خيالي تماماً. ولكن لم نسمع عن مؤرخ أو حزب سياسي أتهم العمل بأنه تزوير وتشويه لتاريخ الإمبراطورية الأعظم. يرى الرئيس مدبولي أن التاريخ مثل الحاضر متاح للأديب أو الفنان أن يعيد تخييله كما يشاء.

ولكن يعتقد أن صناع الفيلم قد خطأ عندما لم يكتبوا على العناوين عبارة أن العمل إعادة تخييل للفترة التاريخية وليس رصداً لها. يذكر أن هناك فيلماً آخراً يُعرض على منصة "نتفليكس" اسمه "بريدجرتون"، يعيد تأليف التاريخ البريطاني في قالب خيالي تماماً. ولكن لم نسمع عن مؤرخ أو حزب سياسي أتهم العمل بأنه تزوير وتشويه لتاريخ الإمبراطورية الأعظم. يرى الرئيس مدبولي أن التاريخ مثل الحاضر متاح للأديب أو الفنان أن يعيد تخييله كما يشاء.

ولكن يعتقد أن صناع الفيلم قد خطأ عندما لم يكتبوا على العناوين عبارة أن العمل إعادة تخييل للفترة التاريخية وليس رصداً لها





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