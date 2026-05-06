مدبولي: العمل على قيد 30 شركة تابعة للدولة في البورصة وتعجيل تنمية احتياطيات الغاز بالبحر المتوسط

أعلن رئيس مجلس الوزراء عن قيد 30 شركة حكومية في البورصة، بينما تستعد مصر للاستفادة من حقل الغاز الجديد في دلتا النيل. كما تعرض الإمام عاشور لإصابة خطيرة، بينما حققت مصر استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، عن العمل الجاري على قيد 30 شركة تابعة للدولة في البورصة المصرية تمهيدًا لطرح نسب من أسهمها للاكتتاب العام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة ملكية الأسهم بين المواطنين. وأكد مدبولي أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين أداء الشركات الحكومية، وزيادة كفاءتها، وتوفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

من جهة أخرى، أكد مدبولي أن مصر تستعد للاستفادة من حقل الغاز الجديد المكتشف في دلتا النيل هذا الصيف، حيث من المتوقع أن يساهم الإنتاج من هذا الحقل في توفير ما يعادل 8-10% من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي. وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للغاز، وضمان الاستقرار في إمدادات الطاقة، ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر، تعرض الإمام محمد عاشور، حارس مرمى فريق الأهلي، لإصابة خطيرة في نهاية مباراة فريقه أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز. وأدى الإصابة إلى إبعاده عن الملاعب لفترة غير محددة، مما أثار قلق المعجبين وأعضاء الفريق. وأكد الطبيب المعالج أن الإصابة تتطلب فترة تعافي طويلة، مع بدء العلاج الفوري. وفي نفس اليوم، كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تحقيق قطاع الاتصالات استثمارات جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار عبر اتفاقيات وُقعت مع الشركات المشغلة.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتوفر 410 ميجاهيرتز من الطيف الترددي، مما يتيح توسيع التغطية ونشر خدمات الجيل الخامس. وأضاف الوزير أن القطاع حقق مؤشرات إيجابية، منها التقدم 14 مركزًا في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، كما أن مصر تحافظ على مركزها الأول في أفريقيا من حيث سرعة الإنترنت الأرضي.

وأوضح أن القطاع يقدم حاليًا 220 خدمة رقمية عبر منصة مصر الرقمية، بإجمالي 11.5 مليون مستخدم، مع خطط لإضافة 50 خدمة جديدة في عام 2026. كما أطلقت منصة مصر الرقمية خدمة إصدار كعب العمل، مما يسهل الإجراءات على المواطنين. وأكد الوزير أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحرص على استدامة التطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق توازن بين الجودة والتكلفة.

وفي مجال الطاقة، شهد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، توقيع اتفاقية مع شركات بي بي وهاربور إنرجي لتعجيل تنمية احتياطيات الغاز في البحر المتوسط. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز الإنتاج من الغاز، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة





