مدبولي يفتتح الدورة الثلاثين من معرض Cairo ICT بشعار الذكاء الاصطناعي

افتتح مصطفى مدبولي الدورة الثلاثين من معرض Cairo ICT، وأعلن وزير الاتصالات مستهدف رفع الصادرات الرقمية المصرية إلى 12 مليار دولار بحلول 2030.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، صباح يوم الافتتاح الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة. ويُعقد الحدث خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري تحت شعار AI in Action، بمشاركات رسمية عربية وأفريقية ودولية، إلى جانب شركات تكنولوجيا محلية وعالمية.

حضر الافتتاح عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولين في جهات وهيئات حكومية، وقيادات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما حضر المهندس أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال، الجهة المنظمة للمعرض والمؤتمر.

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دور قطاع الاتصالات في التحول الرقمي للدولة

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى باهتمام واضح من الدولة المصرية. وأوضح أن القطاع يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر التوسع في التحول الرقمي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار مدبولي إلى أن القطاع يدعم المستهدفات الاقتصادية من خلال زيادة حجم الصادرات المصرية، إلى جانب ما يتيحه من فرص استثمارية تجذب شركات محلية وعالمية. كما اعتبر المعرض منصة تجمع المؤسسات الحكومية والشركات لعرض أحدث ما توصل إليه القطاع وتبادل الخبرات.

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استهل رئيس الوزراء جولته في أجنحة المعرض بزيارة جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هناك استمع إلى شرح من المهندس رأفت هندي حول تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة.

أولويات الوزارة للمواطن والدولة

حددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولوياتها في عصر الذكاء الاصطناعي على محورين رئيسيين، هما المواطن والدولة. وشرح المهندس رأفت هندي أن كل محور يتضمن أهدافا محددة تؤثر مباشرة في الخدمات والاقتصاد.

تتعلق أولويات المواطن بتمكينه من الاستفادة من الفرص التكنولوجية، عبر تغطية أفضل لخدمات الاتصالات والإنترنت وبتكلفة أقل. كما تشمل التوسع في خدمات حكومية رقمية استباقية وأكثر يسرا، وتوفير وظائف أعلى قيمة، وتنمية المهارات الرقمية في تخصصات المستقبل.

أما أولويات الدولة فتشمل توفير بنية تحتية آمنة ومستقرة لترسيخ السيادة الرقمية. وتستهدف الوزارة كذلك ترسيخ ريادة مصر الإقليمية كمركز لمهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد رقمي.

مستهدفات مصر الرقمية حتى عام 2030

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستهدفات كمية لقطاعها تمتد حتى عام 2030. وتشمل هذه المستهدفات خلق فرص عمل جديدة وتوطين صناعات الهواتف والذكاء الاصطناعي.

بحسب المهندس رأفت هندي، تستهدف الوزارة إضافة 200 ألف فرصة عمل، وتمكين 250 شركة ناشئة قائمة على الذكاء الاصطناعي. كما تستهدف تصنيع 30 مليون جهاز محمول في مصر مع تصدير 30% من الإنتاج، إلى جانب جذب ما بين 5 إلى 7 مراكز بيانات مشغلة للذكاء الاصطناعي.

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وفي البنية التحتية، تستهدف الوزارة رفع نسبة نشر الألياف الضوئية إلى 55%، ونشر خدمات الجيل الخامس في جميع المحافظات. كما تستهدف الوصول بخدمات منصة مصر الرقمية إلى أكثر من 500 خدمة حكومية رقمية.

على الصعيد الاقتصادي، تستهدف الوزارة زيادة الصادرات الرقمية المصرية إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030. وتتوقع استمرار معدل نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 16% و19%، مع رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%.

ما تعرضه قاعات المعرض في Cairo ICT 2026

تعرض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معرض Cairo ICT 2026 خدمات تعكس تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي. وتتوزع العروض على ثلاث قاعات رئيسية داخل المعرض.

تضم القاعة الأولى جناح وزارة الاتصالات، ويعرض خدمات التحول الرقمي والخدمات الحكومية والمالية، إلى جانب خدمات البريد المصري ومنها خدمة بريدي للبريد الإلكتروني المسجل. وتشمل عناصر العرض أيضا خدمات مصر الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات معالجة الصور واللغة والنماذج اللغوية الضخمة والصغيرة.

تضم القاعة الثانية شركات تقدم خدمات الاتصالات وتصنع الهواتف المحمولة، إلى جانب جناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويعرض الجهاز مبادرات من أبرزها باقات السلامة الرقمية للطفل والإجراءات الرقمية لحوكمة حيازة خطوط المحمول، بينما تضم القاعة الثالثة شركات تعمل في صناعة مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.