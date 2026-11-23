رئيس الوزراء المصري يدشن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في القاهرة، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية أولوية وطنية لا تنفصل عن الإصلاح الاقتصادي لتحقيق العدالة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم مراسم التدشين الرسمي لتقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، وسط حضور واسع للنخب السياسية والخبراء الدوليين. وتزامن هذا الحدث الهام مع انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر لعام 2026، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يُقام هذا الحدث الكبير تحت الرعاية المباشرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأتي التنظيمات مشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. ويهدف الحدث إلى استعراض النماذج الرائدة دوليًا في بناء أنظمة دعامات اجتماعية متينة، بمشاركة خبراء منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي، وممثلي دول ذات خبرات متراكمة في هذا المجال الحيوي.

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رؤية استراتيجية للحماية الاجتماعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مفهوم الحماية الاجتماعية في مصر لم يعد مجرد مساعدة عابرة، بل تحول إلى استثمار استراتيجي في رأس المال البشري وأحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على أن بناء الدولة القوية لا ينفصل عن حماية الإنسان المصري، حيث يجب أن يقترن الإصلاح الاقتصادي بمسار اجتماعي يراعي الفئات الأولى بالرعاية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تنظر إلى هذا الملف على أنه ليس عبئًا على الموازنة العامة، بل هو ركيزة أساسية لضمان توزيع عادل لثمار التنمية. وأضاف أن النمو الاقتصادي بمعدلاته العالية لا يحقق غايته الكاملة ما لم ينعكس مباشرة على حياة المواطنين من خلال توسيع الفرص وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، مما يعزز قدرة الأسر على مواجهة المخاطر الاقتصادية.

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محاور متكاملة للنظام الوطني

أوضح مدبولي أن العمل في مصر يتم وفق الإطار الوطني للحماية الاجتماعية القائم على أسس علمية تراعي مراحل دورة حياة المواطن بالكامل. وأضاف أن المنظومة المصرية تتجاوز الدعم النقدي لتشمل الدعم الغذائي، السلع الأساسية، التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى برامج التغذية المدرسية والإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة.

وأكد أن هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر الاقتصادية والصحية والاجتماعية، مع التركيز على الاستثمار في التعليم والطفولة المبكرة، وحماية العمالة غير المنتظمة، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي. وشدد على ضرورة تنسيق السياسات بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية للحد من انتقال الفقر والحرمان بين الأجيال.