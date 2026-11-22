رئيس الوزراء يحدد استراتيجية مصر للطاقة النظيفة باستثمارات ضخمة وهدف 31905 ميجاوات بحلول 2030، مع تركيز على استقطاب القطاع الخاص.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس محمود عصمت ، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للوزارة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة يحظى بأولوية عالية ضمن خطة عمل الحكومة المصرية الحالية، وذلك نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وانعكاساته الإيجابية على استقرار جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى في البلاد.

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استراتيجية التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء أهمية التوسع السريع في إنشاء المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة عبر الدولة، مع التركيز المستمر على مواصلة تعزيز البنية التحتية الوطنية اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي.

واستعرض رئيس الوزراء ضرورة تهيئة البيئة التمكينية المُحفزة لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم الاستثماري يعتبر ركيزة أساسية لبناء قدرات صناعية وتقنية محلية قادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية للتحول الطاقي.

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أهداف 2030 وتوطين الصناعات المرتبطة

أفاد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن وزارته تواصل بالفعل خطواتها التوسعية في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك من خلال تنفيذ توطين للصناعات المرتبطة بهذا القطاع ضمن إطار زمني محدد وواقعي.

ويعمل قطاع الكهرباء حاليًا جنبًا إلى جنب مع جهات مختصة أخرى على تعزيز البنية التحتية اللازمة والمُشجعة للقطاع الخاص، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات المالية والتقنية، وتنفيذ مشروعات حيوية في قطاع الطاقة النظيفة تخدم النمو الاقتصادي طويل المدى.

قدرات مركبة مستهدفة وتخزين للطاقة

أكد المهندس محمود عصمت أن الوزارة تمضي قدمًا بصدد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف بوضوح إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة، ورفع نسبة مساهمتها بشكل ملموس في مزيج الطاقة الكلي في مصر.

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتي من شأنها أن تصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 31905 ميجاوات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توفير 14420 ميجاوات ساعة من سعة بطاريات التخزين.

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دعم الشبكة الكهربائية والربط الإقليمي

نوه المهندس محمود عصمت كذلك إلى التعاون المستمر والشراكة الوثيقة مع الجهات المعنية في مجالات كفاءة الطاقة والحلول الرقمية المتطورة، وذلك لدعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية.

واشتملت الجهود المعلنة أيضًا على تنفيذ مبادرة "شمس الصناعة" ودعمها بشكل كامل، وكذا التوسع الكبير في استخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة لإقامة محطات الطاقة الشمسية، فضلًا عن خطط امتلاك شبكة للربط الكهربائي مع دول الجوار لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.