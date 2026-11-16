مدبولي يفتتح مؤتمر WIPO بالقاهرة: الذكاء الاصطناعي يهدد حقوق المؤلف

رئيس الوزراء يافتتح مؤتمرمالكيّة الفكرية بالقاهرة الجديدة، مؤكداً ضرورة مواكبة الذكاء الاصطناعي وتوطين الابتكار لتعزيز الاقتصاد المعرفي المصري.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية ، في العاصمة الإدارية الجديدة. ويتضمن المؤتمر الذي يستمر من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، نقاشات معمقة حول "حق المؤلف: القضايا الناشئة" في ظل التحولات الرقمية.

تطوير الأطر التشريعية للذكاء الاصطناعي

أكد رئيس الوزراء أن التطورات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة على منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية. مشيرا إلى ضرورة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الابتكار وإتاحة المعرفة للجميع.

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جاء ذلك في حضور دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية من مصر وعدد من دول العالم.

التحول الرقمي واقتصاد المعرفة في مصر

أوضح مدبولي أن الدولة المصرية تنظر إلى الملكية الفكرية كأحد المكونات الأساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار في مجالات البحث العلمي. مشيراً إلى أن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين لا تنفصل عن تشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الثقافية والإبداعية في مصر.

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واستطرد رئيس مجلس الوزراء قائلا إن مصر تمتلك رصيدا حضاريا وثقافيا وإبداعيا كبيرا، وأن التحدي الرئيسي يكمن في توظيف هذا الرصيد وتحويله إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية. مؤكداً على أهمية الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحقيق هذا الهدف الوطني.

دعم الابتكار والمبدعين في مصر

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تعظيم الاستفادة من الملكيات الفكرية يتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة، وربط مخرجات البحث العلمي والابتكار باحتياجات الصناعة والاستثمار. كما طالب بتوفير بيئة داعمة للمبدعين وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يسهم في تحويل الأفكار والمعارف إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

وذكر رئيس الوزراء أن هذه الجهود ستفتح آفاقا أوسع أمام فرص العمل والنمو الاقتصادي في مصر، مما يعكس استراتيجية شاملة لدفع عجلة الابتكار الوطني. مشددا على أن دعم المبدعين هو استثمار حقيقي في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة العالمية من خلال تحويل المعرفة إلى ثروة اقتصادية.

دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية

من جانبه، أعرب دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن تقديره العميق للتعاون القائم بين "الويبو" ومصر، مشيرا إلى الخطوات التقدمية التي اتخذتها مصر لتطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية. وأثنى على الدور المحوري الذي يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في تعزيز هذا القطاع الحيوي واستدامته.

أكد تانج أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الإبداع والبحث والابتكار، وأن وجود جهاز وطني موحد للملكية الفكرية يوفر أساسا متينا لتعزيز الاستفادة من هذه الإمكانات. مشيرا إلى التزام "الويبو" بمواصلة دعم مصر في تطوير قدراتها المؤسسية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الملكية الفكرية، ومواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا.

التحديات القانونية والإبداع البشري

دعا المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال كلمته إلى ضرورة تطوير منظومة الملكية الفكرية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. مع التأكيد في الوقت ذاته على الحفاظ على مكانة المبدع البشري باعتباره محور العملية الإبداعية، وضمان استمرار حقوق المؤلف في خدمة الروح الإنسانية المبدعة.

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وأكدت المنظمة أنه يجب ضمان بقاء المبدعين البشريين في مصر ومختلف أنحاء العالم في صميم منظومة الملكية الفكرية العالمية، وأن هذه المسؤولية جماعية لضمان استمرارية الإبداع. كما سلط الضوء على التجربة المصرية في تطوير المنظومة وربط الإصلاحات المؤسسية بالمواهب الإبداعية المصرية لتعزيز حضورها الدولي.

تقييم الجهاز المصري للملكية الفكرية

أشار دارين تانج إلى أن الخطوة المصرية تتجاوز كونها مجرد إصلاح مؤسسي، حيث تعكس طموحا وطنيا واضحا يضع الملكية الفكرية في صميم عملية صنع السياسات الاقتصادية. مما يعزز أوجه الدعم المقدمة للمبتكرين ورواد الأعمال والمبدعين في مصر، ويدعم استدامة الصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية.

في السياق ذاته، أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن انعقاد المؤتمر يعكس أهمية الحوار الدولي حول مستقبل حق المؤلف في ظل التحولات الرقمية. مشددا على أن الجهاز يمثل ركيزة مؤسسية لتطوير منظومة وطنية متكاملة للملكية الفكرية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وأوضح عزمي أن الهدف لا يقتصر فقط على حماية الحقوق، بل يمتد إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للإبداع والابتكار، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني المصري. كما أشار إلى أن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وصون حقوق المبدعين وأصحاب المصنفات في عصر يتسم بالتسارع التكنولوجي الكبير.

وخلال الفعاليات، تم عرض فيلم وثائقي عن الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي استعرض دور الجهاز في توحيد الجهود الوطنية، وتطوير الخدمات، وتعزيز المكانة الاقتصادية والتنموية للملكية الفكرية. وقد حضر الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين المهتمين بمسارات الابتكار وحماية الحقوق الفكرية.