مدبولي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 8500 جنيه من يناير 2027

رئيس الوزراء يعلن موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 8500 جنيه بداية من 2027، ويشكل مجموعة عمل لدراسة زيادة الأجور حتى 2030.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع المجلس القومي للأجور ، عن الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 8500 جنيه، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2027. وكان الاجتماع قد عُقد بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعين العام والخاص لمناقشة تحسين مستويات الدخول.

تشكيل المجلس القومي للأجور وفق القانون الجديد

تم استعراض آلية تشكيل المجلس القومي للأجور بشكل جديد يتماشى مع نصوص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحديداً المادة رقم 101 التي وضعت الإطار القانوني للعمل. يتولى رئاسة هذا المجلس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتألف من تمثيل ثلاثي يجمع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

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ويضم الأعضاء الحكوميون كل من وزارات العمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يشغل ممثلو أصحاب العمل وممثلي النقابات العمالية ستة مقاعد لكل فئة، ويتم اختيارهم بناءً على معايير التمثيل الأكبر بين منظماتهم، مع مراعاة تغطية جميع المستويات النقابية لضمان عدالة التمثيل داخل الهيكل الجديد للمجلس.

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تطورات سوق العمل ومؤشرات الأداء الاقتصادي

قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحليلاً شاملاً لأبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، مشيراً إلى تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020، رغم استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث رغم التحسن النسبي مؤخراً.

وأوضح الوزير أن تحسن معدلات التشغيل يفتح المجال للانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، وهو ما يتم العمل عليه حالياً لتحسين دخول العاملين ومستويات معيشتهم، مع توسيع فرص العمل للنساء، في حين يعكس تراجع معدلات البطالة تحسناً عاماً في أداء سوق العمل.

ووفقاً للبيانات المقدمة من قبل الدكتور أحمد رستم، بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، بينما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة تشمل الرسمية وغير الرسمية.

ولتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل علمي ودقيق، اعتمد الاجتماع على مؤشرات أداء القطاع الخاص وتطور أعداد المشتغلين، مع وضع معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي كأساس رئيسي في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور، لضمان التوازن الاقتصادي.

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مجموعة عمل مشتركة لرفع الأجور حتى عام 2030

في خطوة استراتيجية لضمان استدامة سياسات الأجور، كلف رئيس مجلس الوزراء بتكوين مجموعة عمل مشتركة تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص ضمن هيكل المجلس القومي للأجور. تأتي هذه المجموعة لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة.

وأوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات الحكومية بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة على ممثلين القطاع الخاص للموافقة عليها، بهدف التوافق على اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين مستوى المعيشة.

وركز الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته في بداية الاجتماع الاستثنائي، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن التوجيهات السامية من فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تستهدف تحسين دخول المواطنين في كل المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من عدد العاملين في الدولة، مما يجعل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع أمراً بالغ الأهمية، مشيداً بمشاركة جميع الاتحادات والهيئات المعنية مثل اتحاد الصناعات والاتحاد العام لعمال مصر والاتحاد العام للغرف التجارية في هذا الاجتماع الهام.