مدبولي يفتتح خط إنتاج جديدًا لمصنع ليبتون في برج العرب ويؤكد دعم الدولة للاستثمارات العالمية

افتتح رئيس الوزراء المصري خط إنتاج جديدًا لمصنع ليبتون ببرج العرب، بطاقة إنتاجية 25 ألف طن سنويًا، وتخطط الشركة لتصدير 25% من الإنتاج إلى أسواق إقليمية، مع أول شحنة إلى أستراليا. المصنع يعمل بأحدث التقنيات ويوفر 273 فرصة عمل.

في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ل صناعة الشاي ، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خط إنتاج جديدًا لمصنع ' ليبتون تيز أند إنفيوجنز' بمدينة برج العرب الجديدة في محافظة الإسكندرية.

المصنع، الذي يُعد من أبرز مصانع الشاي في المنطقة، يمثل استثمارًا كبيرًا في الصناعة الوطنية، ويعكس التزام الشركة العالمية بتوسيع استثماراتها في مصر. حضر الافتتاح وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، وعدد من المسؤولين، حيث أكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات العالمية، من خلال تقديم الحوافز والسياسات الصناعية الداعمة. خلال الجولة، قام رئيس الوزراء بتفقد خط الإنتاج الجديد وخطوط الإنتاج القائمة، واطلع على آليات التصنيع والتعبئة الآلية التي تتبع أعلى معايير الجودة الدولية.

واستمع إلى شرح من منة الله شركس، المدير العام لشركة 'ليبتون تيز أند إنفيوجنز' مصر، التي أعربت عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة أنها تعكس اهتمام الدولة بدعم الصناعة وتعزيز مناخ الاستثمار، خاصة في قطاع صناعة المشروبات. وأشارت إلى أن شركة 'ليبتون' تحرص على الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير لتقديم منتجات متنوعة تلبي احتياجات المستهلك المصري.

أوضحت المدير العام أن 'ليبتون' تمثل واحدة من أعرق العلامات التجارية العالمية في صناعة الشاي، وتمتلك تاريخًا يمتد لنحو 100 عام في السوق المصرية، حيث بدأت نشاطها عام 1934. وأكدت أن السوق المصرية تُعد إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة، نظرًا لفرص النمو الواعدة والتطور المستمر في قطاع المشروبات. كما استعرضت القدرات التشغيلية للمصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 25 ألف طن سنويًا، ويعمل به 273 موظفًا ومهندسًا متخصصًا.

المصنع متخصص في تعبئة منتجات الشاي السائب وأكياس الشاي، وينتج علامات تجارية شهيرة مثل 'ليبتون يلو ليبل' و'بروك بوند'. وفي إطار خطط التوسع، كشفت شركس عن توجه الشركة لتصدير نحو 25% من الإنتاج المحلي إلى أسواق إقليمية، مما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي وعالمي في سلاسل التوريد الخاصة بـ'ليبتون'. وأعلنت أن أول شحنة من منتجات المصنع ستُصدر إلى أستراليا خلال هذا الأسبوع.

كما تحدثت عن عنصر الابتكار، مشيرة إلى إطلاق منتجات جديدة من الشاي سريع التحضير بخمس نكهات، ولأول مرة شاي مثلج سريع التحضير في الأسواق المصرية اعتبارًا من يونيو الجاري. وأضافت أن الشركة تتبنى رؤية للتوافق مع أحدث توجهات المستهلكين، من خلال البحث والتطوير المستمرين. من جانبه، أشار المهندس حسن يوسف، مدير المصنع، إلى أن المصنع يتميز بموثوقية تشغيلية تبلغ 95%، ويعتمد على أحدث تقنيات الرقمنة والأتمتة.

وذكر أن المنتجات تُصدر حاليًا إلى عدة دول منها ليبيا، العراق، الجزائر، تونس، المغرب، لبنان، الأردن، فلسطين، غانا، السودان، واليمن. وفي ختام الجولة، اطلع رئيس الوزراء على المنتجات الجديدة التي تراعي الابتكار وتواكب احتياجات السوق المحلية والدولية. يأتي هذا الافتتاح في إطار جهود الدولة لتشجيع الشركات العالمية على التوسع في صناعاتها داخل مصر، وتعزيز الاستثمارات في الابتكار والبحث والتطوير، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة





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مصر ليبتون استثمار صناعة الشاي تصدير

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