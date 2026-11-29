رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يعلن عن تعويضات كاملة لأسر الضحايا والمصابين بحادث طريق إسكندرية-مطروح، ويكشف عن استراتيجية وطنية جديدة للحد من حوادث الطرق وتعديلات تشريعية.

ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، يوم الأحد الماضي، جلسة حكومية طارئة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التدابير العاجلة للتعامل مع تداعيات الحادث المروع الذي وقع على طريق الإسكندرية-مطروح. وقد تناول الاجتماع بشكل مفصل آليات الدعم المالي والنفسی الذي تقدمه الدولة لأسر الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ستعتمدها الحكومة المصرية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية.

تدابير الطوارئ وتوجيهات الرئيس السيسي

أكد رئيس الوزراء أن أجهزة الدولة المصرية تحركت بشكل فوري ومنسق عقب وقوع الحادث، حيث تم تفعيل غرفة الأزمات المركزية وغرف العمليات الخاصة في الوزارات والجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة. وشملت هذه الإجراءات إغلاق موقع الحادث للحفاظ على سلامة المكان، وإحراج أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، بالإضافة إلى استدعاء سيارات الإطفاء للسيطرة على أي حرائق ومنع تمددها نحو المناطق المجاورة.

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وأوضح مدبولي أن الدولة بادرت بإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام الحركة المرورية بمجرد الانتهاء من عمليات نقل المصابين وطمأنة الجمهور حول الوضع الأمني على الطريق. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب تحديثاً مستمراً واول بأول حول جميع الإجراءات المتخذة وأوجه الدعم الممنوحة للمتضررين، مشدداً على أن الدولة تقف جنبا إلى جنب مع أسر الضحايا والمصابين.

وشدد رئيس الوزراء على أن ألم الفقد والمعاناة النفسية التي خلفها الحادث هي أمور تتجاوز أي قيمة مادية يمكن تقديمها كتعويض، إلا أن الدولة ستبذل كل جهد ممكن لتقديم الدعم اللازم والمستمر للأسر المتضررة. كما أشار إلى أن مجلس الوزراء تلقى زيارات ميدانية من رئيس الوزراء رفقة وزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، ومحافظي الإسكندرية ومطروح، لطمأنة المصابين ومتابعة حالتهم الصحية في مستشفيات الشيخ زايد التخصصي، وبولاق الدكرور العام، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

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آليات الدعم والتعويضات المالية

كشف رئيس الوزراء أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء تواصل استقبال بلاغات واستفسارات وطلبات أسر الضحايا والمصابين والمتضررين على مدار الساعة. ويمكن للأفراد التواصل عبر الخط الساخن المخصص 16528 أو من خلال البوابة الإلكترونية للمجلس، حيث يتم متابعة هذه الطلبات وتنسيقها مع الجهات المختصة لضمان تقديم المساعدة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

فيما يتعلق بالجانب المالي، أوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ فور الانتهاء من إجراءات تحديد هويات الضحايا رسمياً في تقديم الدعم المخصص لأسرهم، بالإضافة إلى حصر كافة الخسائر المادية المتضررين لتعويضهم عنها بالكامل، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية المباشرة. كما كلف وزير التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنظيم آليات استقبال التبرعات وصرفها، وضمان وصولها بكل شفافية إلى مستحقيها من الأسر المتضررة.

وأكد أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستعقد مؤتمراً صحفياً رسمياً للإعلان عن أسماء جميع الداعمين والمتبرعين، وتحديد إجمالي المساهمات المالية والعينية التي تم جمعها. وسيتضمن المؤتمر أيضاً توضيح قيمة المساعدات والتعويضات المقررة لكل مستحق بالاسم، سواء كانوا من أسر الضحايا أو المصابين أو المتضررين من خسارة ممتلكاتهم، مع توضيح الإجراءات التفصيلية لصرف هذه المساعدات.

مبادرات المجتمع المدني واستراتيجية الوقاية

أشار رئيس الوزراء إلى تدفق مبادرات سخية من رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية. كما تلقى المجلس مساهمات من قطاعات حكومية أخرى، وتبرعات من أشقاء عرب وشركات أجنبية، مما يعكس روح التكافل والتضامن الاجتماعي في مصر. وعبر مدبولي عن خالص شكره للجهات والأفراد الذين بادروا بهذه المبادرات، معتبراً أنها تظهر تماسك الصف الوطني في مواجهة الأزمات.

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وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل الجاد لوضع استراتيجية وطنية شاملة وفعالة للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، والتي ستتولى الوزارات المعنية تنفيذها من خلال سياسات وإجراءات محددة وواضحة. كما أكد أن الحكومة لن تدخر جهداً في إدخال أي تعديلات تشريعية ضرورية تسهم بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وتحسين السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق.