مدبولي يكشف تفاصيل أزمة المعاشات ويؤكد: النظام الجديد سيستقر خلال شهرين

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل أزمة النظام الإلكتروني للمعاشات، مؤكدا أن النظام القديم كان به ثغرات كبيرة وسيتوقف العام المقبل، وأن النظام الجديد سيشهد استقرارا كاملا بحلول أغسطس المقبل.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، عن تفاصيل أزمة النظام الإلكتروني للمعاشات التي شهدتها مصر في الأيام الأخيرة. وأوضح مدبولي أن النظام القديم كان يعاني من ثغرات كبيرة وكان من المقرر أن يتوقف تماما عن العمل العام المقبل، مما استدعى التحول إلى نظام جديد.

وأكد أن عملية التحديث تضمنت تهجير أكثر من 6 مليارات ملف من النظام القديم إلى الجديد، بالتزامن مع دخول مجموعات جديدة من المستحقين، مما تسبب في ضغط كبير أدى إلى تأخير بعض الملفات. وأشار إلى أن المتبقي حاليا 45 ألف ملف فقط من إجمالي 11 مليون مستحق، وأنه سيتم الانتهاء منها بالكامل خلال فترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن التحول بين أنظمة بهذا الحجم والتعقيد يضع الدولة أمام خيارين؛ إما الإيقاف الكامل للمنظومة وهو خيار مرفوض، أو قبول وجود فترة بينية تشهد بعض المشاكل الطبيعية. وشدد على أن المنظومة ستصل إلى الاستقرار الكامل مع شهر أغسطس المقبل، أي في أقل من شهرين، مشيرا إلى طلبه من رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الخروج لإعلان التفاصيل الفنية للمواطنين ليكونوا على دراية بحجم التحديات.

وأكد الدكتور مدبولي أن النظام الجديد سيصل إلى تمام الاستقرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن الحكومة تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان حصول جميع المستحقين على مستحقاتهم دون تأخير. وأضاف أنه وجه رئيس الهيئة بالظهور في برنامج إعلامي لشرح كافة التفاصيل والأسباب التي أدت إلى الأزمة، من أجل تحقيق الشفافية الكاملة مع المواطنين. وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتحسين خدماتها الإلكترونية وتحديث البنية التحتية الرقمية، خاصة في قطاع التأمينات الاجتماعية الذي يخدم ملايين المصريين.

ويعد النظام الجديد خطوة مهمة نحو رقمنة المعاملات الحكومية، لكنه واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الانتقالية. من ناحية أخرى، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس خيارين لتشجيع المواطنين على إنتاج الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع، بهدف تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتخفيف أعباء فواتير الكهرباء. وتتضمن الحوافز إجراءات إيجابية مثل الدعم المالي والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى إجراءات سلبية قد تشمل غرامات على عدم الالتزام.

كما تطرق المؤتمر إلى موضوع ملايين الوحدات السكنية المغلقة، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حوافز إيجابية وإجراءات سلبية لتشجيع الملاك على فتح واستغلال هذه الوحدات، وذلك لمواجهة أزمة الإسكان في البلاد. وفي سياق متصل، ناقش المؤتمر قرار مجلس النواب الأمريكي الذي أقر لأول مرة وقف الحرب ضد إيران، وهو قرار له انعكاسات على المنطقة العربية بأسرها. وتواصل الحكومة المصرية متابعة التطورات الإقليمية والدولية لضمان استقرار البلاد.

وبخصوص أزمة المعاشات، شدد مدبولي على أن الحكومة تتعامل مع الموقف بجدية بالغة، وأنها لن تتهاون في حقوق المواطنين. وأوضح أن النظام الإلكتروني الجديد صُمم ليكون أكثر أمانا وكفاءة، وقادرا على استيعاب الزيادة المستقبلية في أعداد المستحقين. وقد واجهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضغوطا هائلة خلال الأيام الماضية، حيث تلقى موظفوها آلاف الاستفسارات والشكاوى. وأكدت الهيئة أنها تعمل على مدار الساعة لحل جميع المشكلات، وأن الأولوية القصوى هي صرف المعاشات في مواعيدها.

وتعتبر هذه الأزمة اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على إدارة التحول الرقمي في المؤسسات الحيوية. ويأمل المواطنون في أن تنتهي المشاكل قريبا وأن يعود النظام إلى الاستقرار التام، خاصة مع اقتراب شهر أغسطس المقبل الذي تستهدف الحكومة الوصول فيه إلى حالة من الاستقرار الكامل





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