مدبولي يشدد الضوابط على المصروفات الحكومية لمدة 3 أشهر لترشيد الإنفاق

رئيس الوزراء المصري يصدر قراراً بوقف الصرف غير الضروري وخفض استهلاك الطاقة لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة الأزمة في الشرق الأوسط دون المساس بالخدمات الأساسية.

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً عاجلاً بتطبيق ضوابط مالية صارمة على مصروفات جميع الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر. يأتي هذا الإجراء الحاسم في ضوء مستجدات الأحداث الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، بهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تلك الأزمة.

ضوابط ترشيد الإنفاق العام والموارد

يشمل مشروع القرار حظر النفقات غير الضرورية بشكل مطلق، مع توجيه الموارد المالية المتاحة للقطاعات الحيوية دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. تنص الضوابط العامة على سريان أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية.

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ويجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على قدرة الجهات المخاطبة بأحكامه في أداء الخدمات التي تقدمها أو الدور المنوط بها في إدارة الشئون المحلية والخدمية. وقد تم التأكيد على أن الموافقة على مشروع هذا القرار تأتي في ضوء ما نشهده من الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

التزامات القطاعات الحكومية والبنوك

أمر القرار بتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع إلزام التعامل بالنقد الأجنبي بالحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي. يجب الحصول على هذه الموافقة بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن لضمان استقرار العملة المحلية.

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كما يحظر اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة وفقاً للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء. أكد القرار أهمية التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة.

ترشيد الطاقة وتجميد مشروعات كثيفة الاستهلاك

ألزمت الضوابط كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025/2026. كما التزمت الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، مع حظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة لها.

أما بالنسبة للمشاريع القومية، فقد تم إرجاء أو إبطاء تنفيذها كثيفة الاستهلاك للوقود (السولار والمازوت والبنزين) بشكل استثنائي لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إمكانية التمديد في حالة استمرار الأزمة. يجب وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك هذه المشروعات من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30%، واعتماد تلك الخطة من السلطة المختصة.

استثناءات القطاع الصحي وأوجه الصرف المحظورة

لا تسري أحكام القرار على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك أغراض الأمن القومي. تشمل الاستثناءات أيضاً الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات لعلاج العاملين وغير العاملين، بالإضافة إلى الإعانات والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.

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فيما يخص شراء السلع والخدمات، يحظر الصرف على تكاليف ونفقات النشر والإعلان والدعاية، ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية. تم تجميد نسبة 20% على الأقل من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى، مع فرض قيود صارمة على السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.