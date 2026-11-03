مدبولي يوجه بترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الإقليمية

الدكتور مصطفى مدبولي يحضر اجتماعا لحوكمة الإنفاق العام مع وزراء المالية والتخطيط لترشيد الاستهلاك وتأمين السلع الأساسية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا هاما اليوم لمناقشة آليات حوكمة الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية للدولة. وقد جاء هذا الاجتماع استجابة مباشرة للتداعيات السلبية للتوترات الجارية في المنطقة، بهدف وضع خطط مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة.

إجراءات ترشيد الاستهلاك الحكومي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد حدة التوترات في المنطقة. وأشار إلى وجود خطة واضحة لترشيد الإنفاق الحكومي وإيجاد حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة. كما أفاد بأن هناك خطة يتم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن.

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وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تتضمن عددا من البنود المرتبطة بترشيد الاستهلاك الحكومي في الوقود والكهرباء، والتي سبق تطبيقها عند اندلاع الأزمة. ولفت إلى إيلاء الأهمية القصوى لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية. كما سيتم ترشيد الإنفاق في جميع مخصصات مجالات الدعاية والإعلان بالجهات الحكومية.

دور الوزراء والتنسيق بين الجهات

حضر اجتماع اليوم كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وقد اشتمل الحضور على ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارتين المعنية. تم خلال الاجتماع التأكيد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

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وأوضح الحضور أن هناك تصورا محددا لترشيد الإنفاق الحكومي يتضمن عددا من البنود المتعلقة بأوجه الصرف والإنفاق. ويتضمن هذا التصور مجالات ترشيد الإنفاق في مختلف قطاعات الدولة. وسيتم عرض هذا التصور في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة.

ضمان توافر السلع الأساسية

تم التأكيد خلال الاجتماع أن هذا التصور يضع خطة متكاملة لاستدامة المالية العامة. وتشمل الخطة اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، بحيث تلتزم بها كل جهات الدولة. يهدف هذا الإطار إلى ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي رغم الضغوط الإقليمية.

أكدت الحكومة التزامها التام بضمان توافر المخصصات المالية بصفة دائمة لتوفير السلع الأساسية الاستراتيجية لفترات آمنة ومطمئنة. كما تضمنت الخطط تلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء. ومواصلة العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.