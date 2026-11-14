مدبولي يتفقد مشروعات الدقهلية والصحة والصناعة لتعزيز الاقتصاد المحلي

رئيس الوزراء يفتتح مشروعات تنموية في الدقهلية تشمل مصانع ميت غمر ومستشفيات المنصورة لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين

بدا الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية شاملة ل محافظة الدقهلية ، تهدف إلى متابعة سير العمل في عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية الاستراتيجية. تأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات الرئاسية بالاطلاع المباشر على التحديات التي تواجه التنفيذ وحلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان سرعة التشغيل وخدمة المواطنين.

جولة ميدانية لمركز ميت غمر الاستثماري

رافق رئيس مجلس الوزراء في هذه الجولة عدة وزراء ورؤساء جهات مختصة، بينهم الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقيام بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. كما شارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لضمان المتابعة المباشرة على أرض الواقع.

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وخصصت الزيارة تفقد عدد من المصانع المختلفة الموجودة داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، في خطوة تؤكد حرص الدولة على تشجيع الصناعات المحلية. يهدف هذا الإجراء إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية، وفتح مجالات جديدة أمام رأس المال، وتوفير فرص عمل إضافية لسكان المنطقة.

تعزيز القدرة التصنيعية والمنافسة العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولة تشدد على أهمية تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. تتضمن الخطة توفير الظروف المناسبة لتصنيع سلع تنافسية، مما يسهم في تحقيق فائض تجاري وتعزيز الاقتصاد القومي من خلال زيادة الصادرات الصناعية للمحافظات.

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بالإضافة إلى الجانب الصناعي، تضمنت الجولة تفقد معارض غذائية تهدف إلى إتاحة جميع أنواع السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. يهدف هذا الإجراء المباشر إلى تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف القطاعات، وضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات الاستهلاكية بشكل مستمر.

مشروعات صحية استراتيجية في المنصورة

على الصعيد الصحي، شملت الجولة تفقد مركز التبرع بالبلازما بالمنصورة، وهو جزء من المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما. تسعى الدولة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بدءًا من مرحلة التجميع وحتى الإنتاج النهائي لضمان الأمن الدوائي.

ويأتي هذا المركز ضمن استراتيجية الدولة لتمتلك القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين. كما تضمنت الجولة تفقد مركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة، كواحد من المشروعات الطبية القومية الكبرى التي تستهدف تطوير الخدمات الصحية المتخصصة.

تطوير البنية التحتية والإسكان الاجتماعي

ركزت الزيارة أيضًا على تفقد عدد من مشروعات الإسكان ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، والتي تهدف إلى تحسين المظهر العمراني وتوفير سكن لائق. رافق الوزير في جولته الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وتستهدف هذه الجهود الشاملة تعزيز قدرات المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات علاجية متقدمة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمحافظات بهدف رفع المستوى المعيشي وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة across مختلف القطاعات الحيوية في جمهورية مصر العربية.