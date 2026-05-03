مدبولي يوجه رسالة طمأنة للشعب بمناسبة عيد العمال ويؤكد: الدولة تسير بثبات نحو الاكتفاء الذاتي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في قطاع الطاقة، وذلك بفضل بنية تحتية قوية وسواعد أبنائها. كما تلقى واجب العزاء في وفاة والده من وفد كنسي ورئيس الوزراء القطري.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مهمة للشعب المصري بمناسبة عيد العمال المجيد، حملت في طياتها رسالة طمأنة وتفاؤل بمستقبل واعد. أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل مسيرتها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في قطاع الطاقة الحيوي، وذلك بفضل بنية تحتية متينة وسواعد أبنائها المخلصين.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، والتي ترتكز على التوسع في المشروعات القومية الضخمة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق من الداخل، بدلاً من اللجوء إلى الاستيراد الذي يمثل عبئًا على الاقتصاد الوطني. كما أعرب عن تقديره العميق لجهود العمال المصريين، واصفًا إياهم بالركيزة الأساسية والقوة الدافعة لعملية التنمية المستدامة.

وتطرق الدكتور مدبولي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج 'بالورقة والقلم' على قناة Ten، إلى تفاصيل مهمة حول قطاع الطاقة، مؤكدًا أن مصر تمتلك الآن المحطات والتجهيزات الحديثة اللازمة لاستغلال مواردها الطبيعية بكفاءة وفاعلية. وأبرز الدور الحيوي الذي يلعبه 'حفار قاهر 2' كإضافة نوعية للبنية الأساسية في هذا القطاع، مما يعزز من قدرات الدولة على زيادة إنتاج الغاز وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأوضح أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير وتحديث قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات وتدريب الكوادر الوطنية، بهدف تحقيق الأمن الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتحقيق الأهداف المرجوة. وفي سياق متصل، تلقى الدكتور مدبولي واجب العزاء من وفد كنسي رفيع المستوى، بالإضافة إلى تعزية رئيس الوزراء القطري، في وفاة والده، مما يعكس عمق العلاقات المصرية العربية وأهمية التضامن في أوقات الشدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية المستقبلية تبعث على الأمل والتفاؤل، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار الوطن ومكتسبات التنمية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن الدولة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب المصري على تجاوز جميع التحديات، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتم الدكتور مدبولي كلمته بتقديم التهنئة لعمال مصر والشعب المصري بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التقدم والازدهار، بفضل تكاتف أبنائها وإيمانهم بمستقبل مشرق. وأشار إلى أن الدولة المصرية محفوظة بإذن الله، ثم بتكاتف أبنائها المخلصين الذين يعملون بجد وإخلاص من أجل بناء مستقبل أفضل للوطن. وأكد أن الدولة لن تتوانى في تقديم الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين





