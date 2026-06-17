مدبولي يطلق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة ويؤكد ثبات موقف مصر أمام التحديات الإقليمية

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يشرح التحديات الخارجية التي مرت بها مصر بين 2023-2025، ويكشف عن خطوات تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لتفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي يفوق 7% بحلول 2030، مع تأكيد الدعم الدولي خلال قمة مجموعة السبع.

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الفترة الممتدة من عام 2023 حتى عام 2025 شهدت تحديات خارجية كبيرة وضغوطاً إقليمية وعالمية أثرت على مسار التنمية في مصر.

وأشار إلى أن مصر، بفضل قيادتها الصلبة وموقفها الثابت، استطاعت أن تتعامل مع هذه التحديات بحنكة ودبلوماسية، مستندة إلى قرارات استراتيجية وضمانات أمنية تعزز سيادتها الوطنية. وحث المجتمع الدولي على تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول شاملة للأزمات الإقليمية، مؤمناً بأن تحقيق السلم والاستقرار يتطلب التعاون المتبادل بين الدول وتفعيل آليات الحوار السياسي.

في كلمة ألقاها خلال حدث إطلاق النسخة الثانية من وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، شدد مدبولي على أن ما تم إنجازه في ملف الوثيقة يُعَدّ خطوة إيجابية هامة ساهَمت في اكتساب خبرات قيمة مكنته من إعادة صياغتها بصورة أكثر فعالية. ووضع الوزير نصب عينيه إطلاقة وثيقة استراتيجية تشمل برنامجاً تنفيذياً واضحاً، مع الإعلان عن وضع الشكل النهائي للوثيقة قبل 30 سبتمبر المقبل.

كما أعلن عن فتح باب الاستماع إلى ملاحظات القطاع الخاص خلال شهر كامل، مؤكدًا أن هذه الملاحظات ستسهم في صقل الإصدار الثاني وجعله أكثر ملاءمة لاحتياجات المستثمرين ورواد الأعمال. يُعَدّ هدف وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يتطلع المسؤولون إلى تحقيق معدل نمو يتجاوز 7 بالمائة بحلول عام 2030.

وأوضح مدبولي أن تمكين القطاع الخاص لا يقتصر على تقديم حوافز مالية فقط، بل يتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتحديث الإطار التشريعي، وتوفير بنى تحتية ملائمة للاستثمار. وأضاف أن تحقيق هذا النمو المستدام يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن الدولة ملتزمة بتوفير كل ما يلزم لضمان استقرار السوق وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وفي ختام كلمته، أعرب مدبولي عن ثقته التامة في قدرة مصر على تخطي الأزمات وبناء مستقبل مستقر يضمن الرفاهية للمواطنين.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس السيسي القوية خلال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى أكدت على موقف مصر الثابت والشامل تجاه الأزمات الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن مصر ستستمر في لعب دور فاعل في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي





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سياسة ملكية الدولة القطاع الخاص النمو الاقتصادي التحديات الإقليمية قمة مجموعة السبع

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