مدبولي يوافق على مقترحات اتحاد الصناعات لتعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار

رئيس الوزراء يؤكد تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وإسناد مراكز التدريب للقطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية وتقليل الاستيراد.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية المتصلة بمخرجات منتدى مصر 2026 ، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، والمستشار أحمد شتا، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ التكليفات المباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التوصيات المنبثقة عن منتدى مصر 2026، والتي ترتكز بشكل أساسي على ملفات الصناعة، الاستثمار، والتشغيل، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لجميع القطاعات.

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التنسيق مع وزارة الصناعة للخطة الخمسية

قدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أربعة مقترحات جوهرية، كان الأول منها يركز على ضرورة التنسيق الوثيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تحدد احتياجات مختلف القطاعات من البنود المطلوبة لتلك المشروعات حتى يتسنى إعداد دراسات وإجراءات تعميق الصناعة، وتجهيز المنشآت الصناعية لتلبية تلك الاحتياجات؛ حيث يتطلب العمل على تجهيز منتج صناعي فترة زمنية تتراوح ما بين عام إلى عام ونصف، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سيمثل فرصة ذهبية لتعميق الصناعة المصرية في عدة قطاعات، كما أكد الوزير أنه تم إرسال خطابات لكل الوزارات للإخطار بكل الاحتياجات التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة وفقًا لهذا المقترح.

تحويل مراكز التدريب للقطاع الخاص

أما المقترح الثاني، فقد نص على إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الاستفادة منها بهدف الحد من البطالة، وزيادة فرص التشغيل للمصريين، وفي هذا الشأن أوضح وزير الصناعة أنه يتم إنشاء مجلس أعلى للتدريب، تحت رئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي سيختص بكل ما يتعلق بمراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، واستغلالها على الوجه الأمثل، وإقرار سياسة تحفيزية سيتم التعاون بين مختلف الجهات في هذا الشأن.

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تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية

وتطرق المقترح الثالث إلى تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية بحيث يسرى على كافة مؤسسات الدولة، سواء كانت تلك العقود ممولة بتمويل حكومي أو دولي؛ لتعظيم الاستفادة من القانون في مختلف العقود الحكومية، وهو ما يمثل فرصة لجذب استثمارات أجنبية لإنتاج تلك المنتجات محليًا، والحد من الاستيراد، والحفاظ على الموارد الأجنبية، كما أكد مدبولي أن هناك تعليمات مشددة لكل الوزارات بضرورة الاستعانة بالمنتج المحلي في كل المشروعات القائمة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسئول يقوم باستيراد أي منتج من الخارج له مثيل محلي في الداخل.

حوافز الاستثمار في المناطق الاقتصادية

وأخيرًا، تطرق المهندس السويدي إلى المقترح الرابع، والذي يتمحور حول أهمية الالتزام بما ورد بقانون الاستثمار بشأن الحوافز المنصوص عليها للاستثمارات في المنطقة (أ) والمنطقة (ب) دون قصرها على قطاعات بعينها، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك المناطق واستثمار الطاقات، بما يعزز المستوى الاقتصادي للمواطنين في تلك المنطقة، وزيادة فرص العمل وتحسين الدخل والمستوى المعيشي، وبالشكل الذي يحقق الاستفادة الكاملة من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية بجميع محافظات مصر، كما أكد الوزير اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار بشأن الحوافز المنصوص عليها للاستثمارات في تلك المناطق.

وأوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا منذ أيام لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشدد خلال الاجتماع على ضرورة تفضيل المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن ذلك يصب في صالح الاقتصاد الوطني ويدعم صناعته المحلية، مما يعكس التزامًا واضحًا من الدولة بمحور التنمية الصناعية والتشغيلية كركيزة أساسية للمستقبل.