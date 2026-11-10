مدبولي يتابع ملف التراموي وتضخيم الاحتياطيات والاصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة لبحث تداعيات حادث قطار الجيزة ومحاولة خفض التضخم وتنويع التمويل. تفاصيل اقتصادية وسياسية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد في مقر الحكومة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة. تم خلال الجلسة مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين والاقتصاد القومي، في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.

تداعيات حادث قطار الجيزة ودعم الضحايا

بدأ الاجتماع باستحضار ضحايا حادث تصادم القطارين الذي وقع بمحافظة الجيزة في اليومين السابقين، حيث نعى مجلس الوزراء هؤلاء الضحايا مقدماً التعازي لأسرهم.

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تابعت تداعيات الحادث فور وقوعه، بالتنسيق مع فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر المصري.

تم التأكيد على وجود ميداني فعّال وتقديم مختلف أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، مع العمل حالياً على التنسيق بشأن التعويضات المناسبة وصور الدعم المطلوب لأسر الضحايا والمصابين.

توجيهات السيسي بشأن الإصلاح الاقتصادي والاحتياطيات

استعرض رئيس الوزراء عدداً من الأنشطة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية، والتي ركزت على تطوير قطاعي التعليم والصحة.

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شمل ذلك تشريف سيادته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، مع التأكيد على أن تركيز الدولة ليس على أعداد المنشآت فقط بل على الجدارة والجودة.

أشار مدبولي لتوجيهات السيد الرئيس بضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي.

أكدت التوجيهات الرئاسية أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين إلى السوق المحلية.

استراتيجية الاحتياطيات الأجنبية والأولويات الاستثمارية

أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ضوء التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية.

تم التكليف بضرورة مواصلة العمل الجاد لتوفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

يعتمد هذا الهدف على التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن لضمان استقرار الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

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مخرجات منتدى مصر 2026 والتصالح في البناء

تطرق رئيس الوزراء لمواصلة العمل بخطى حثيثة لتنفيذ مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، من خلال اجتماعات متعددة عقدت هذا الأسبوع.

ركزت هذه الاجتماعات على متابعة جهود تنفيذ التوصيات في مجال التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وكذلك مقترحات اتحاد الصناعات المصرية.

تم استعراض مستهدفات المنتدى بشأن ملف "التصالح في مخالفات البناء"، بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين ويخفف الأعباء عن المواطنين في هذا الملف الشائك.

استعراض الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمار

نوه الدكتور مصطفى مدبولي للاجتماع الذي تم عقده لمراجعة الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية.

شملت هذه الخطوات استعراض عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة تطبيق هذا النهج.

يهدف هذا النهج إلى تمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية بشكل فعّال ومستدام.