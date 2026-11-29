رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يأمر بوضع استراتيجية وطنية عاجلة للحد من حوادث الطرق، مع العمل على إدخال تعديلات تشريعية فورية لضمان سلامة المواطنين.

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، توجيهات رسمية دقيقة بضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة وفورية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية كافة، بهدف حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

توجيهات مدبولي الاستثنائية للحكومة

شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية للحد من حوادث الطرق، على ضرورة سرعة إنجاز الخطة الاستراتيجية المقترحة من قبل الجهات المعنية، وتفعيل كافة الآليات القانونية والإدارية المتاحة لمواجهة ظاهرة الوفيات والإصابات الخطيرة.

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أوضح مصطفى مدبولي أن الهدف الجوهري من هذه التوجيهات هو وضع حد جذري لارتفاع معدلات الحوادث المميتة، مشدداً على أن أي قصور في التنفيذ لن يُقبل، وأن هناك مسؤولية كاملة تقع على عاتق جميع الجهات الحكومية المشاركة في هذه المبادرة الوطنية.

الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتوقعة

كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة عمل تتضمن العمل الفوري على إدخال أي تعديلات تشريعية تسهم بشكل فعلي ومباشر في الحد من حوادث الطرق، سواء كانت هذه التعديلات تتعلق بقانون المرور أو اللوائح التنفيذية الخاصة بسلامة المركبات والطرق.

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تتضمن الاستراتيجية المقترحة مراجعة دورية لظروف الطرق الرئيسية والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة المرورية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على تشغيل المركبات التجارية والثقيلة لضمان خلوها من الأعطال الفنية التي قد تؤدي لكوارث مرورية.

أدوار الجهات الحكومية المعنية

أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى دور وزارة الداخلية في تكثيف الحملات المرورية الميدانية وعقوبات المخالفين الخطيرة، إلى جانب دور وزارة النقل في تحسين البنية التحتية للطرق وإنارة الشوارع الحيوية في الأوقات الليلية.

دعا مصطفى مدبولي وزارة الصحة إلى سرعة استكمال الخدمات الإسعافية والطبية في مستشفيات الجراحة والطوارئ، لضمان استقبال المصابين بالحالات الحرجة بأقصى سرعة وكفاءة ممكنة، مما يقلل من نسب الوفيات المرتبطة بالانتظار.

الآفاق المستقبلية وسلامة المواطنين

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد إعلان رسمي، بل هي خارطة طريق ملزمة بزمن محدد لتنفيذها، مع آلية متابعة دورية تقدم تقاريرها بشكل أسبوعي لضمان عدم حدوث أي انتكاسات في هذا الملف الحيوي.

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يأتي هذا التوجيه في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقضايا حياة المواطنين، حيث تعتبر سلامة الطرق أولوية قصوى تتطلب تعاوناً مؤسسياً بين جميع وزارات الحكومة لمواجهة التحديات المرورية القائمة.