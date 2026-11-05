مدبولي والوفد البحريني يراجعون مخرجات اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي

رئيس الوزراء المصري يستعرض مع نظيره البحريني نتائج اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بالقاهرة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددًا من المشروعات التي تم التوافق عليها بين البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية.

مخرجات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذه اللجنة المنعقدة حاليًا بالقاهرة، مشيرًا إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين. وأكد الرئيس التنفيذي للحكومة المصرية أن هذا الاتصال تناول التنسيق والتشاور بشأن الاستعدادات، مشيدًا بكونه ناجحًا ومثمرًا، ومعبّرًا عن تطلعه لأن تسهم مخرجات أعمال اللجنة في تحقيق مصالح البلدين المشتركة.

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تعزيز الاستثمارات والصناديق السيادية

أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن تقديره لحسن الاستقبال، ونقل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي. وأشار الوزير البحريني إلى الفرص المتاحة أمام تطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري، مؤكدًا الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة.

قطاعات الموانئ والبريد الرقمي

تطرق الجانب البحريني إلى مجالات التعاون في إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن، كما أعرب عن سعادته بالتعاون بين الهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية وشركة بريد البحرين لإنشاء منصة للبريد الرقمي. وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإقامة المشروعات المشتركة.

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التزامات وزارة المالية والتنسيق الثنائي

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، وجود تنسيق كامل بين الجانبين لإنجاز ما تم التوافق عليه بشأن اللجنة المشتركة، مثمنًا روح التعاون السائدة. وأشار الوزير إلى الاتفاق على أهمية تعزيز التنسيق داخل اللجنة ومتابعة نتائج أعمالها، والعمل على ترجمة القرارات إلى إجراءات سريعة وفعالة على أرض الواقع، مع دعم غرف التجارة في الجانبين المصري والبحريني لهذه الجهود.

فرص الاستثمار في الشركات الحكومية

وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه عرض على الجانب البحريني عددًا من الفرص الاستثمارية في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة عن طرحها. وأبدى الجانب البحريني ترحيبه بهذه الفرص، مما يعكس رغبة الطرفين في تعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والبحرين في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.