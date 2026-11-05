مدبولي يلتقي الوفد البحريني لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المشترك

رئيس الوزراء المصري يستعرض مع نظيره البحريني مخرجات اللجنة المشتركة، مؤكدًا تطلع البلدين لزيادة التبادل التجاري وتفعيل الاستثمارات السيادية بشكل فوري.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة، لمناقشة سبل تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. واستعرض الجانبان عددًا من المشروعات المتفق عليها، في إطار السعي الحثيث لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية.

مخرجات اللجنة والفرص الاستثمارية الواعدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مخرجات اجتماعات اللجنة الحالية تسهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون بين مصر والبحرين وتحقيق المصالح المشتركة، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وأشار رئيس الوزراء إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والذي ركز على التنسيق بشأن الاستعدادات لانعقاد اللجنة. وأوضح مدبولي أن سمو ولي العهد أكد خلال الاتصال أهمية دفع التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن الاتصال كان ناجحًا ومثمرًا. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تُسفر اجتماعات اللجنة عن قرارات تسهم في دفع أطر التعاون المختلفة إلى آفاق أرحب، مشيدًا بالجهد المبذول من قبل جميع المشاركين.

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دور الصندوقين السيادي وزيادة التبادل التجاري

تطرق الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، إلى الفرص المتاحة أمام تطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري. وأشار إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما أعرب الوزير البحريني عن سعادته بالتعاون بين الهيئة القومية للبريد المصرية وشركة بريد البحرين لإنشاء منصة للبريد الرقمي، معربًا عن تطلعه لترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية. وشدد على تكثيف الجهود لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتبادل التجاري، وإقامة المشروعات المشتركة التي تخدم beide الدول.

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التنسيق الحكومي ودعم القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، وجود تنسيق كامل بين الجانبين لإنجاز ما تم التوافق عليه بشأن اللجنة المشتركة. وأشار إلى الاتفاق على أهمية تعزيز التنسيق داخل اللجنة ومتابعة نتائج أعمالها، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه إلى قرارات سريعة وفعّالة على أرض الواقع. وأوضح كجوك أن غرف التجارة في الجانبين المصري والبحريني تشارك في هذه الجهود، مؤكدًا الاستعداد لتقديم أوجه المساندة والدعم اللازمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري. من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه عرض على الجانب البحريني عددًا من الفرص الاستثمارية في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة عن طرحها، حيث أبدى الجانب البحريني ترحيبه بهذه الفرص.

حضور رسمي رفيع ومشاركة هيئات اقتصادية

حضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من: السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، وسعادة حمد بن فيصل المالكي، وسعادة آمنة بنت أحمد الرميحي، وسعادة عبد الله بن عادل فخرو، وسعادة خالد بن إبراهيم حميدان، وسعادة نبيل بن خالد كانو، وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، وعدد من المسؤولين. بينما حضر الاجتماع من الجانب المصري كل من: المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتور أحمد رستم، والمهندس خالد هاشم، والسيد مصطفى شيخون، والسيد أحمد الوكيل، وعدد من المسؤولين المصريين.