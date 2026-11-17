رئيس الوزراء يشهد افتتاح المرحلة الثانية من مجمع "هاير مصر" ويعتمد حركة تكليفات وندب في قطاع البترول لتعزيز الكفاءة المؤسسية وزيادة معدلات الإنتاج.

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاح الحكومة في تعميق الصناعة المصرية يظهر جليًا من خلال قدرة الدولة على جذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المحلي، مما يعكس استقرار البيئة الاستثمارية وجودة البنية التحتية. جاء هذا التصريح خلال حضور رئيس الوزراء فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع "هاير مصر"، وهو المشروع الذي يمثل نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

افتتاح مجمع هاير مصر وصناعة العملاق الصيني

شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حفل افتتاح المرحلة الثانية من مجمع شركة "هاير مصر" للشركات الكهربائية، والذي يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية. وقد أشار مدبولي في كلمته إلى أن هذا الحدث يجسد نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الحالية في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الصناعي. ويمثل مجمع "هاير مصر" خطوة استراتيجية مهمة في سلسلة التوريد الإقليمية، حيث يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة المنزلية والالكترونية في الأسواق المصرية والدولية.

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حركة تكليفات موسعة في شركات قطاع البترول

إلى جانب الفعاليات الصناعية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حركة تكليفات وندب واسعة النطاق شملت كفاءات عليا في ديوان عام الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها. تهدف هذه الحركة إلى تطوير منظومة العمل بقطاع البترول، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتميزة. وتشمل هذه التغييرات القيادة التنفيذية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والشركة المصرية العامة للبترول، بما يدعم تنفيذ خطط القطاع وزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغازية.

تعيينات قيادية في شركات التكرير والإنتاج

تضمنت الحركة تكليف الدكتور محمد أحمد عاطف حسن برئاسة مجلس إدارة شركة مصر للبترول، إلى جانب رئاسته لمجلس إدارة شركة "إمارات مصر". كما تم تكليف المهندس تامر محمد إدريس أحمد رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول بلاعيم "بتروبل"، والمهندس أسامة عثمان عبد الفتاح السمنودي رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UCDC). وفي مجال شركات التكرير، تم تكليف المهندس وليد أحمد سيد عوض برئاسة مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، مما يعكس توجه الوزارة لتعزيز الكفاءة التشغيلية في المنشآت الصناعية الحيوية.

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تعديلات هيكلية في الإدارة المركزية للوزارة

على مستوى الهيئة المصرية العامة للبترول، تضمنت الحركة تكليف المهندس عيسى محمد علاق عبد العال نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع وعضوًا بالمجلس التنفيذي. كما شملت تكليف المهندس محمود ناجي محمود عبد الشافي نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع وعضوًا بالمجلس التنفيذي، والمهندس إسحاق سعد إسحاق عطية نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضوًا بالمجلس التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف المهندس ثروت سمير محمود أحمد رئيسًا للإدارة المركزية لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز بالوزارة.

تعزيز إدارة المشروعات والعمليات في إيجاس

في خطوة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركات الغاز، تم تكليف المهندس وائل محمد محمد رزق عيش مشرفًا على المشروعات بوزارة البترول وعلى مستوى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". كما تم تكليف المهندس إسلام محمد محمود بسيوني نائبًا للعضو المنتدب التنفيذي للعمليات والشبكات في شركة "إيجاس". تأتي هذه التعيينات في إطار السعي المستمر لتطوير القدرات الإدارية والفنية للكوادر البشرية في قطاع الطاقة، وضمان استدامة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي، مما يسهم في تحقيق الأمن الطاقةي الوطني.