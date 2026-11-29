رئيس الوزراء يوجه بتعويض كامل لضحايا الحريق بالدائري وتعديل التشريعات للحد من حوادث الطرق، مع تنسيق دقيق لاستلام الدعم من المبادرات.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا حكوميا استثنائيا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف مناقشة الإجراءات العاجلة للحد من حوادث الطرق ومعالجة تداعيات حادث الحريق المروع الذي حدث أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراثة. وقد استعرض رئيس الوزراء خلال الجلسة الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة ودعم مالي وتنسيقي لأسر الضحايا والمصابين المتضررين من هذا الحادث الأليم.

توجيهات رئاسية وتعويضات كاملة للضحايا

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة بسرعة تحرك أجهزة الدولة المعنية لتقديم الرعاية الكاملة للمصابين ومساندة أسر الضحايا. كما كلّف فخامته الحكومة بحصر جميع الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمتضررين والعمل الجاد على تعويضهم عنها بالكامل، موجها باطلاع سيادته أولا بأول على تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها.

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تفعيل غرف الأزمات والرعاية الطبية العاجلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أجهزة الدولة تحركت فور وقوع الحادث لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس، حيث تم تفعيل غرفة الأزمات المركزية وغرف الأزمات والسيطرة التابعة للوزارات والجهات المختصة لضمان استجابة فورية. وفي البداية، جرى إغلاق موقع الحادث بدقة، مع دفع عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، بالإضافة إلى سيارات الإطفاء للتغلب على الحريق الهائل وضمان عدم امتداده للمناطق المجاورة.

زيارات ميدانية ومتابعة الشكاوى الحكومية

حرص رئيس الوزراء على زيارة عدد من المصابين في مستشفيات الإحالة التي شملت مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى بولاق الدكرور العام، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان، بمرافقة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة للاطمئنان على حالتهم. وفي الوقت نفسه، تواصل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تلقي بلاغات واستفسارات من الأسر عبر الخط الساخن 16528 والبوابة الإلكترونية.

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مبادرات الدعم المالي وتوزيع التبرعات

تلقى مجلس الوزراء إخطارات بمبادرات سخية من رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مساهمات من القطاعات الحكومية وتبرعات من الأشقاء العرب وشركات أجنبية، حيث وجه رئيس الوزراء الشكر لكل من بادر بالمساهمة في دعم المتضررين. كما تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم إجراءات تلقي التبرعات وصرفها لضمان وصولها لمستحقيها، مع عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التفاصيل.

استراتيجية وطنية للحد من حوادث الطرق

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لوضع استراتيجية شاملة للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، بحيث تتولى جميع الوزارات المعنية تنفيذها من خلال سياسات وإجراءات محددة وواضحة. وأكد أن الحكومة ستعمل على إدخال أي تعديلات تشريعية تسهم في تحقيق هذا الهدف المنشود للسلامة العامة، مع الاستمرار في دعم الأسر بعد تحديد هوية الضحايا وحصر الخسائر المادية.