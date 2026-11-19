رئيس الوزراء يوجه بدراسة بدائل حديد التسليح التقليدية لتوفير 30% من التكاليف ورفع كفاءة البناء في مصر وفق معايير الاستدامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً متخصصاً لبحث آليات تعظيم الاستفادة من قضبان التسليح المركب في تنفيذ المشاريع العمرانية والتنموية الكبرى في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمختصين في القطاع الصناعي والخدمي.

متابعة ميدانية لمصنع تيرا تك للحلول البيئية

أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المباشرة لنتائج الزيارة الميدانية التي قام بها مؤخراً إلى المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، والتي شملت تفقد مصنع تيرا تك للحلول البيئية.

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وأوضح مدبولي أن الهدف الاستراتيجي هو بحث سبل التوسع في إنتاج قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت، باعتبارها بديلاً متطوراً لحديد التسليح التقليدي، مما يعزز قدرات القطاع الصناعي المصري.

توفير 30% من تكاليف الإنشاءات ومقاومة الصدأ

لفت رئيس الوزراء الانتباه إلى أن استخدام منتجات مصنع تيرا تك للحلول البيئية يسهم في توفير نحو 30% من تكلفة الإنشاءات عند استخدامها كبديل للحديد التقليدي، مع الحفاظ على نفس معايير الجودة المطلوبة.

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كما نوه مدبولي إلى المميزات الفنية الأخرى لهذه المنتجات، والتي تشمل مقاومتها العالية للصدأ والتأكل، وطول مدة صلاحيتها الإنشائية، بجانب اعتماد عمليات التصنيع فيها على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.

موافقة الكود المصري وضوابط وزارة الإسكان

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الكود المصري للبناء وافق على استخدام هذا المنتج وفقاً لمعايير محددة، مما يسمح بتنفيذ عدد من المشاريع بهذا المنتج ما دام يلتزم بالأنظمة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة ترحب بأي منتج يسهم في توفير تكلفة البناء، بشرط التزامه الصارم بمعايير الأمن والسلامة وتوافقه التام مع الكود المصري للبناء، خاصة في المناطق الساحلية التي تتطلب مقاومة عالية للصدأ.

معايير الاستخدام ودور التدريب الصناعي

تناول الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معايير استخدام منتجات قضبان التسليح المركب، مؤكداً على ضرورة تأهيل عمالة مدربة على التعامل مع مثل هذه المنتجات الجديدة لضمان الجودة في التنفيذ.

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من جانبه، أوضح الوزير خالد هاشم، أن الاستشاريين الذين يعملون في المشاريع المختلفة عليهم إتقان طرق استخدام منتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت لتطبيقها بشكل صحيح في المشاريع القائمة.

توجيهات بوضع تقرير شامل عن الوفر والموافقات

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد تقرير واف عن الاستخدامات المثلى لمنتجات قضبان التسليح المركب، ومعايير هذه الاستخدامات، وحساب الوفر المتحقق اقتصادياً وفنياً، لاستخدامه كمرجع للمشاريع المستقبلية.