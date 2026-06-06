تواصل منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء جهودها للارتقاء بمستوى كفاءة التعامل مع شكاوى المواطنين، من خلال تطبيق دورة عمل متكاملة تعتمد على التحليل الدقيق للمؤشرات الكمية والنوعية.

نشر في: السبت 6 يونيو 2026 - 12:00 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 12:00 م - مدبولي يوجه باستمرار تعزيز قنوات التواصُل مع المواطنين وتنويعها بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات -المنظومة تواصل تعزيز آلياتها للارتقاء بمستوى كفاءة التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق دورة عمل متكاملةتابع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

ووجّه مدبولي، خلال القاء، باستمرار تعزيز قنوات التواصُل مع المواطنين وتنويعها، بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى، والطلبات، والاستغاثات والرد على الاستفسارات، وذلك ضمن جهود الحكومة للارتقاء بمستوى مختلف الخدمات الحكومية. من جانبه، قال مدير منظومة الشكاوي، الدكتور طارق الرفاعي، إن المنظومة واصلت أداء مهامها بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية خلال شهر مايو الماضي، حيث تلقت المنظومة وتعاملت مع 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال الشهر، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص، تم توجيه 172 ألف شكوى وطلب، بنسبة 83.5% من إجمالي الشكاوى والطلبات، إلى جهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 33 ألف شكوى، وفقًا لضوابط الحفظ المقررة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأضاف الرفاعي، أن الوزارات اختصت بنسبة 64% من إجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات الموجهة للجهات المعنية على مدار الشهر، حيث استقبلت وتعاملت 9 وزارات، هي: الداخلية، التموين، الإسكان، الصحة والسكان، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، الاتصالات، التربية والتعليم، والبترول، مع نحو 90% من إجمالي ما تم توجيهه إلى الوزارات من شكاوى. وعكست مؤشرات الأداء خلال مايو تحقيق عدد من الوزارات معدلات إنجاز متميزة، واستجابات فعّالة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات، والرد على الاستفسارات، ومن أبرزها: "الأوقاف، البترول، الكهرباء، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الصحة والسكان، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية والبيئة، والعمل".

فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي، "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، الغربية، والمنوفية" مع 77% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحقق أغلب المحافظات نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها، ومنها: "بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، السويس، أسوان، جنوب سيناء، الفيوم، سوهاج، مطروح، المنيا، والأقصر".

واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 14% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، حيث سجل كل من: "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، جهاز حماية المستهلك، الهيئة الهندسية، هيئة الدواء المصرية، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية لسلامة الغذاء" نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حقق عدد من الجامعات معدلات إنجاز مرتفعة في سرعة التعامل مع الشكاوى الموجهة إليها، من أبرزها: دمنهور، الإسكندرية، سوهاج، القاهرة، بنها، بني سويف، عين شمس، وأسوان.

كما واصل البنك المركزي المصري القيام بدوره الرقابي والتنسيقي في الإشراف على توجيه الشكاوى والطلبات التي تتلقاها المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها المختلفة، لمتابعة فحصها ومعالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى أو طلب بحسب طبيعته، مع إخطار المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة حيالها. واستعرض مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أبرز جهود المنظومة في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن المنظومة تواصل تعزيز آلياتها للارتقاء بمستوى كفاءة التعامل مع شكاوى المواطنين، من خلال تطبيق دورة عمل متكاملة تعتمد على التحليل الدقيق للمؤشرات الكمية والنوعية، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، وقد ركزت المنظومة جهودها لمتابعة ومعالجة الشكاوى الخاصة بعدد من القطاعات والخدمات الحيوية.

ففي قطاع الرعاية الصحية، لفت الرفاعي، من خلال التقرير، إلى استمرار التفاعل الجادและสريع مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة، والتي تصدرت أولويات العمل، حيث تلقت ورصدت المنظومة نحو 13 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، وتم التنسيق بشأنها مع مختلف الجهات المعنية وفقًا لطبيعة كل حالة ومتطلباتها، بما يحقق تكامل الأدوار وسرعة التدخل لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين. وتضمنت أبرز استجابات القطاع: حسم 3364 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تدخلًا فوريًا، شملت توفير أسرة رعاية مركزة للكبار والأطفال، بالإضافة إلى تنسيق الجراحات الحرجة، وتدبير أماكن للغسيل الكلوي، وتوفير أكياس الدم والبلازما وألبان الأطفال، وغيرها.

فضلًا عن حسم وتقويض أسباب 1645 شكوى تتعلق بمستوى الخدمة الطبية في بعض المنشآت الصحية الحكومية والخاصة. وحسم والرد على 1616 طلبًا لمواطنين مدرجين ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في مختلف التخصصات الجراحية. وإنهاء إجراءات والرد على 1598 طلب تيسير الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الاستفادة من خدمات التأمين الصح





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