رئيس الوزراء يؤكد توجيهات الرئيس السيسي بحصر خسائر حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق وتعويض المتضررين بالكامل، مع الكشف عن تفاصيل أولية للمركبات المتضررة في الحادث.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة فور وقوع حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة ، بحصر جميع الخسائر والممتلكات التي تعرضت للأضرار، والعمل على تعويض المتضررين بشكل كامل وشامل. وقد جاءت هذه التوجيهات الرئاسية السريعة لضمان تقديم الدعم اللازم لأصحاب المتضررين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والعائلية التي فرضها الحادث المأساوي على الأسر المعنية.

توجيهات رئاسية مباشرة لمتابعة الحادث

ووضح رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت تكليماً مباشراً من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وقوع الحادث في يوم الأربعاء الماضي، بضرورة متابعة جميع تطورات التعامل مع تداعيات هذا الحادث الخطير. وقد تم إبلاغ فخامة الرئيس بصورة مستمرة عن كافة الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لمساندة أسر الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمتضررين من المال والأموال.

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تفاصيل الحصر المبدئي للمركبات المتضررة

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن نتائج الحصر المبدئي للخسائر المادية الناتجة عن حادث الحريق في منطقة الوراق، حيث تم رصد تضرر 26 سيارة شخصية بالإضافة إلى سيارة ميكروباص واحدة. وبناءً على هذا الحصر الدقيق، فإن إجمالي عدد المركبات المتضررة وفقاً للتقارير الأولية يصل إلى 27 مركبة، مما يستدعي إجراءات تعويض فورية وعادلة تغطي هذه الخسائر المباشرة.

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جهود التكافل والدعم لأسر المتضررين

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التوجيهات الرئاسية لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تشمل متابعة مختلف أوجه الدعم المقدمة لأسر المتوفين والمصابين والمتضررين، إلى جانب المبادرات المجتمعية التي انطلقت بشكل تلقائي من قبل أفراد المجتمع لمساندتهم. وقد أكد مدبولي أن هذه التحركات الاجتماعية تعكس بوضوح قيم التكافل والتضامن والمسؤولية المشتركة بين أبناء المجتمع المصري في أوقات الأزمات.

إجراءات التعويض ودعم الأسر المتضررة

وتأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر الخسائر وتعويض المتضررين ضمن الجهود المستمرة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي للتعامل مع آثار الحادث وتقديم المساندة اللازمة لجميع الأسر التي تضررت منه. وتعمل الحكومة على تسريع إجراءات التعويض لضمان وصول الدعم المالي للمستحقين في أسرع وقت ممكن، تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية بضرورة التخفيف من المعاناة عن كاهل الأسر المتضررة في منطقة الوراق بالجيزة.