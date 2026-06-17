مدبولي يشهد توقيع شراكة مع فاو كار الصينية لتصنيع سيارات باسم العلامة التجارية نصر

شهد رئيس الوزراء المصري توقيع شراكة استراتيجية مع شركة فاو كار الصينية لتصنيع سيارات نصر، ضمن خطة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات. كما يتناول النص دور مصر في قمة السبع وجهود دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة ' فاو كار ' الصين ية، بهدف تصنيع سيارات تحمل العلامة التجارية التاريخية 'نصر'.

تم التوقيع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم الاتفاق على إنشاء مجمع صناعي جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع إلى 100 ألف سيارة بحلول عام 2030. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد مدبولي أن الحكومة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار. من جانبه، قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن هذه الشراكة تأتي ضمن مسار أوسع لتعزيز التعاون بين مصر والصين، الذي يشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. وأضاف أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع الأخيرة أظهرت مكانة مصر كشريك موثوق في القضايا الدولية، مما يسهل جذب استثمارات كبرى مثل هذه.

وأشار الزغبي إلى أن مصر نجحت في ترسيخ دبلوماسية احتواء الأزمات، وهو ما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية كصناعة السيارات. وشدد على أن الحكمة السياسية المصرية ساهمت في منع اتساع الصراعات الإقليمية، مما خلق بيئة مستقرة نسبيًا تجذب الشركات العالمية. وتشمل الاتفاقية أيضًا برامج تدريب للكوادر المصرية وتطوير البحث والتطوير، حيث ستقوم الشركة الصينية بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج التجريبي خلال 18 شهرًا، على أن يتبعها إطلاق أول سيارة 'نصر' كهربائية بالكامل في السوق المحلية والإقليمية. وترى مصادر اقتصادية أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في صناعة السيارات المصرية، التي عانت من تراجع خلال العقود الماضية. كما أنها تدعم توجه الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة، حيث ستشمل خطوط الإنتاج سيارات تعمل بالكهرباء والهيدروجين.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى زيادة صادراتها من المنتجات الصناعية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق منظومة جديدة لتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة، تتضمن توفير فرص عمل في المصانع الجديدة التي سيتم إنشاؤها ضمن هذه الشراكة، مما يعكس التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن المنظومة تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات اللازمة لصناعة السيارات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل كحق أساسي، ضمن رؤية مصر 2030. وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح تجارب سابقة في تدريب وتشغيل ذوي الإعاقة في قطاعات أخرى. ومن المتوقع أن تساهم المنظومة في خفض معدلات البطالة بين هذه الفئة، وتعزيز المشاركة المجتمعية. ويذكر أن علامة 'نصر' التجارية كانت من أقدم علامات السيارات المصرية، حيث تأسست في الستينيات، وتوقفت في الثمانينيات.

وقد أشاد مراقبون بإعادة إحيائها عبر هذه الشراكة، معتبرين أنها خطوة لاستعادة الهوية الصناعية المصرية. وأكدت مصادر أن هناك خططًا لإنتاج طرازات متعددة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي والأفريقي، مع التركيز على السيارات الاقتصادية المنخفضة التكلفة. كما ستشمل المرحلة التالية من الاتفاقية إنشاء مركز للبحث والتطوير لإنتاج مكونات السيارات محليًا، بالتعاون مع الجامعات المصرية.

وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية الدولة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاع السيارات بحلول 2025، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير مئات الآلاف من الوظائف





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