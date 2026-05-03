مدبولي يتفقد الحفار 'القاهر-2' ويشهد اكتشافاً واعداً للغاز في البحر المتوسط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحفار البحري 'القاهر-2' بعد اكتشاف واعد للغاز الطبيعي في منطقة تمساح بالبحر المتوسط، باحتياطيات تقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل من المتكثفات. ويأتي هذا الاكتشاف في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الحفار البحري ال مصر ي 'القاهر-2' بعد نجاحه في حفر البئر الاستكشافية 'دنيس غرب 1X' في منطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط.

هذا الحفر أسفر عن كشف واعد للغاز الطبيعي باحتياطيات تقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى حوالي 130 مليون برميل من المتكثفات. الزيارة شهدت مشاركة قيادات قطاع البترول وممثلي شركتي إيني الإيطالية وبي بي البريطانية، وهما المستثمران الرئيسيان في منطقة الكشف. وقد أكد رئيس الوزراء على التزام الدولة بتوطين التكنولوجيا الحديثة لزيادة إنتاجية البترول والغاز، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة وشركاء الإنتاج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحكومة تعمل بجهود حثيثة لتلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما شدد رئيس الوزراء على سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وتعزيز جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتجهيز البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال. المهندس كريم بدوي أكد أن هذا الكشف هو ثمرة برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتطبيق حوافز جديدة للاستثمار، مشيراً إلى الانتهاء من تسوية المستحقات بحلول نهاية يونيو المقبل.

وأوضح أن الكشف يأتي نتيجة اتفاق تحفيزي مع شركاء منطقة تمساح، وأنه من أبرز الاكتشافات الأخيرة التي تدعم جهود زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد. الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة وتنمية الاكتشافات الجديدة، وحفر آبار استكشافية جديدة. كما أضاف الوزير أن هناك خطط استثمارية طموحة من شركات عالمية مثل إيني وبي بي وأركيوس وشل وأباتشي، تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار.

خلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء الحفار وغرفة التحكم، واستمع إلى شرح حول إمكاناته الفنية، كما تابع عرضاً تقديمياً حول عملية الحفر والاستكشاف. واطلع على تطور العمليات في منطقة تمساح، حيث تم الحفر على عمق 98 متراً باستخدام تقنية الحفر المائل للوصول إلى أعماق تتجاوز 4 آلاف متر. واختتم رئيس الوزراء جولته بالالتقاء بالعاملين في شركتي بتروبل والحديثة للحفر، مثنياً على جهودهم في العمل وفق أعلى معايير السلامة، ومؤكداً أهمية دورهم في دعم جهود زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتشافات الجديدة





