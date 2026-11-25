موافقة مجلس الوزراء برئاسة مدبولي على تعديل مبادرة تمويل الصناعات بـ15% لرفع سقف التمويل وإعادة تنظيم هيئة الخدمات الحكومية لتعزيز الكفاءة.

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على حزمة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتطوير الهيكل الحكومي، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تعديلات مبادرة الدعم الصناعي بـ15 في المئة

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل اشتراطات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بنسبة 15 في المئة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من التمويل ومعالجة تحديات السيولة المالية التي تواجه المشروعات الصناعية القائمة. تضمنت المحددات الجديدة التوسع في استخدام المبادرة لتشمل تمويل بنود رأس المال العامل، مثل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، بالإضافة إلى تمويل الآلات والمعدات الإنتاجية.

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تم تقسيم الحد الأقصى للمبادرة، والبالغ 30 مليار جنيه، إلى حدين فرعيين متساويين، حيث خصص 15 مليار جنيه لتمويل الآلات والمعدات، و15 مليار جنيه أخرى لتمويل رأس المال العامل لضمان استدامة العمليات الإنتاجية.

شملت التعديلات أيضاً رفع الحدود المالية للتمويل وفقاً لحجم المشروع، بحد أقصى 200 مليون جنيه للعمل الواحد، و250 مليون جنيه للعمل والأطراف المرتبطة به، وذلك للصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية فقط.

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أصبح شرط جاهزية المنشأة يرتكز على الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، مع وجوب تنفيذ نسبة بنائية لا تقل عن 60 في المئة بعد مرور عام من بدء المشروع، بعد التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أولويات التمويل وآليات التطبيق

يُختص التطبيق على الصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية التي يتم تحديدها عبر لجنة تضم مختصين بوزارة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لدراسة كل طلب على حدة وعرضه على وزيري المالية والصناعة.

تمنح الكيانات الصناعية الجديدة الناتجة عن دمج مصنع متعثر أو مغلق مع مستثمر جديد أولوية في الاستفادة من المبادرة، شريطة ألا تكون هناك مستحقات متبقية لصالح القطاع المصرفي أو الشركات المالية غير المصرفية.

يهدف القرار إلى تشجيع التوسع في الصناعات بأسعار فائدة منخفضة، مما يعزز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية ويفتح أسواقاً جديدة للصادرات المصرية.

إعادة تنظيم هيئة الخدمات الحكومية

أقر مجلس الوزراء أيضاً مشروع القرار الخاص بإعادة النظر في تنظيم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وصياغة أهدافها واختصاصاتها بما يتناغم مع مستهدفات التنمية المستدامة. يستهدف هذا التعديل استخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف الإجراءات، واتباع سياسات الشراء الأخضر، بهدف تعزيز قدرة الجهات الإدارية على تنفيذ مهامها بكفاءة وفاعلية.

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تعد الهيئة أحد أدوات الدولة الرئيسية لضبط كفاءة الإنفاق العام، من خلال تخطيط ومتابعة عمليات التعاقد، وتخزين وإدارة الأصول، وعمليات البيع واستخدام المركبات التابعة للجهات الحكومية.

تسهم هذه التعديلات في تحسين إدارة المالية العامة، وتقليل ازدواجية الإجراءات، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مع تطبيق معايير النزاهة والشفافية في التعامل مع الجهات المشمولة بالموازنة العامة.

آثار القرار الاقتصادي والمؤشرات المستقبلية

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة المالية على تطوير قطاعاتها لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الخزانة العامة وضبط كفاءة الإنفاق الحكومي ودعم سياسات إصلاح الاقتصاد الكلي.

تشمل مؤشرات الأداء للمبادرة قياس الأثر الفعلي من خلال زيادة الإيرادات، وارتفاع الأصول، وزيادة الطاقة الإنتاجية، والكميات المنتجة، والقيمة المضافة المحلية، وربط المنتجات بسلاسل القيمة العالمية.

يسهم التنفيذ الناجح لهذه التعديلات في سد الفجوات المحلية، وزيادة عدد فرص العمالة المتاحة، وتوطين صناعات جديدة، مما يعكس مردوداً إيجابياً مباشراً على الاقتصاد القومي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.