مدبولي يؤكد التزام مصر بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

اختتمت مصر والمنظمة برنامجًا قطريًا ناجحًا يشمل 35 مشروعًا لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتنافسية والحوكمة، مع التركيز على الاستثمار والغاز والطاقة المتجددة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المواطن ال مصر ي يظل محور الجهود الحكومية والمستفيد الأول من الإصلاح وال تنمية ، وهو ما يتوافق مع رؤية منظمة التعاون ال اقتصاد ي وال تنمية .

وأشار إلى التزام الحكومة بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، بهدف بناء اقتصاد تنافسي ومستدام ومرن. وأوضح أن البرنامج القطري لمصر مع المنظمة يمثل خطوة هامة في التعاون المشترك، وأثبت فعاليته في صياغة السياسات الاقتصادية. خلال فعالية ختام البرنامج القطري في العاصمة الجديدة، أكد الدكتور مدبولي أن الدولة عملت على تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لها، وأن البرنامج القطري يعد ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأضاف أن مصر حريصة على المشاركة في المبادرات الإنمائية الإقليمية والدولية، وستواصل التعاون الوثيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما شدد على أهمية تعزيز إنتاج الغاز المحلي، مشيرًا إلى دور حفار 'قاهر 2' والشباب في مستقبل الطاقة. وأشار إلى أن حقل 'دنيس' يغطي 10% من احتياجات مصر من الغاز، وأن الدولة تسعى لسداد كامل مستحقات الأجانب بحلول شهر يونيو. وتطرق إلى كواليس زيارته لحفار 'قاهر' في البحر المتوسط.

من جانبه، أشاد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالدور المحوري لمصر في مسارات التعاون مع المنظمة، مثنيًا على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية. وأشار إلى أن هناك 35 مشروعًا يتم تنفيذها في مصر لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والتنافسية والحوكمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد أن أكثر من 11 خبيرًا من المنظمة يعملون على هذه المشاريع، وأن مصر تتمتع بموقع استراتيجي قوي بفضل قناة السويس التي تمثل 15% من حجم التجارة العالمية، وأن أكثر من 50% من نقل الحاويات تتم عبر مصر. وأضاف أن مصر هي دولة رواد الأعمال، وأن المنظمة تقدم الدعم لرؤية مصر وتسعى لتعزيز اقتصادها. وقد تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان 'البرنامج القطري في مصر: إنجازات تحدث فرقًا' خلال الفعالية





