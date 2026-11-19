اجتماع برئاسة مصطفى مدبولي لبحث الاستفادة من قضبان التسليح المركب في المشروعات التنموية، مع الإشارة إلى إسهامها في توفير نحو 30% من تكلفة الإنشاءات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث فرص تعظيم الاستفادة من قضبان التسليح المركب في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية. وحضر الاجتماع راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وخالد هاشم، وزير الصناعة، ومحمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، والدكتور المهندس عبد الحليم يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي ل شركة تيرا تك للحلول البيئية.

وأوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن اللقاء يأتي متابعة لنتائج الزيارة الميدانية التي قام بها مؤخراً إلى المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، وشملت تفقد مصنع شركة تيرا تك للحلول البيئية. وتستهدف الحكومة من هذا الملف بحث سبل التوسع في إنتاج قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت، باعتبارها بديلاً لحديد التسليح التقليدي.

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تكلفة أقل وجودة مماثلة لحديد التسليح التقليدي

يرى رئيس الوزراء أن منتجات مصنع تيرا تك توفر بديلاً بنفس جودة المنتجات التقليدية وبتكلفة أقل، إذ تسهم في توفير نحو 30% من تكلفة الإنشاءات عند استخدامها بديلاً للحديد التقليدي. وأشار إلى أن هذا الهدف يندرج ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز قدراته الإنتاجية.

وذكر مدبولي مزايا إضافية للمنتج، من بينها مقاومته للصدأ والتآكل، وطول مدة صلاحيته الإنشائية. كما أوضح أن عمليات التصنيع تعتمد على الطاقة الكهربائية، وهو ما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.

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وبيّن رئيس الوزراء أن هذه المنتجات يمكن استخدامها في مختلف المشروعات التنموية والعمرانية، لأنها تتوافق مع الشهادات المحلية والدولية. وأشار إلى أن قدرتها على مقاومة الصدأ والتآكل تجعلها مناسبة بصورة خاصة في المناطق الساحلية.

مواقف الوزارات والخبراء من استخدام المنتج

أكدت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي أن الكود المصري للبناء وافق على استخدام هذا المنتج وفقاً لمعايير محددة. وأوضحت أن الوزارة تسمح بتنفيذ عدد من المشروعات بهذا المنتج طالما يتوافق مع الكود.

وأعلنت المنشاوي ترحيب الوزارة بأي منتج يسهم في خفض تكلفة البناء، بشرط الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والتوافق مع الكود المصري للبناء. وبذلك تحددت الشروط الفنية التي يجب أن يستوفيها المنتج قبل اعتماده في المشروعات الحكومية والعمرانية.

من جانبه، تناول الدكتور عبدالعزيز قنصوة معايير استخدام منتجات قضبان التسليح المركب والمناطق التي يصلح الاستخدام بها. وشدد على ضرورة تأهيل عمالة مدربة على التعامل مع هذه المنتجات، موضحاً أن استخدامها في المناطق الساحلية يعد الخيار الأفضل.

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وأوضح خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستشاريين العاملين في المشروعات المختلفة يجب أن يتعرفوا على طرق استخدام منتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت. أما الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، فتناول استخدامات هذه المنتجات كبديل لحديد التسليح وفقاً للكود المصري.

وأكد الدكتور المهندس عبد الحليم يوسف، رئيس شركة تيرا تك للحلول البيئية، أن هذه المنتجات مستخدمة حول العالم منذ سنوات طويلة، وأن الأفضل دمجها مع الحديد في المشروعات المختلفة. واستعرض عدداً من المشروعات التي نُفذت بالفعل باستخدامها، ومنها محطات تموين الوقود والمصانع وبعض المنشآت السياحية.

تقرير حكومي يحدد الاستخدامات المثلى ويحسب الوفر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع بإعداد تقرير واف عن الاستخدامات المثلى لمنتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت. ويشمل التقرير معايير هذه الاستخدامات، إلى جانب حساب الوفر المتحقق من استخدامها.

ولم يحدد المصدر موعداً زمنياً لإعداد التقرير، كما لم يُعلن عن نطاق المشروعات التي سيطبق عليها المنتج بصورة رسمية. ويبقى الإطار الحاكم لاستخدامه هو الكود المصري للبناء، الذي يشترط توافق المنتج مع معايير الأمن والسلامة قبل تنفيذه.