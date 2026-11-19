رئيس الوزراء يوجه بتعظيم الاستفادة من تقنيات البناء الحديثة في مشروعات الإسكان والمرافق، مع التأكيد على توفير 30% من التكاليف وتحسين معايير الاستدامة البيئية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث فرص تعظيم الاستفادة من قضبان التسليح المركب في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، والدكتور المهندس عبد الحليم يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيرا تك للحلول البيئية.

متابعة نتائج زيارة ميدانية لمدينة ميت غمر

في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يأتي متابعة لنتائج الزيارة الميدانية التي قام بها مؤخراً إلى المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، والتي شملت تفقد مصنع تيرا تك للحلول البيئية، حيث يتم بحث سبل التوسع في إنتاج قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت، باعتبارها بديلاً لحديد التسليح التقليدي، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز قدراته الإنتاجية.

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واستهدف الاجتماع تشجيع الصناعات القائمة على تطبيق التكنولوجيات الحديثة والابتكار للوصول إلى بدائل للمنتجات التقليدية بنفس الجودة ولكن بتكلفة أقل، مع التركيز على منتجات المصنع الذي يوفر منتجات بديلة لحديد التسليح وتسهم في توفير نحو ثلاثين في المئة من تكلفة الانشاءات عند استخدامها بديلاً للحديد التقليدي، فضلاً عن مميزات أخرى منها مقاومة هذه المنتجات للصدأ والتآكل وطول مدة صلاحيتها الانشائية، بجانب اعتماد عمليات التصنيع على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.

الموافقة على استخدام المنتج وفق معايير الكود المصري

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الكود المصري للبناء وافق على استخدام هذا المنتج وفقاً لمعايير محددة، موضحة أن الوزارة تسمح بتنفيذ عدد من المشروعات بهذا المنتج ما دام يتوافق مع الكود، كما ترحب بأي منتج يسهم في توفير تكلفة البناء بشرط الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وتوافقه مع الكود، مؤكدة أن منتجات قضبان التسليح المركب يمكن استخدامها في مختلف المشروعات التنموية والعمرانية نظراً لما تتميز به من جودة تتوافق مع الشهادات المحلية والدولية، وخاصة في المناطق الساحلية.

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المعايير الفنية وتدريب العمالة المتخصصة

تناول الدكتور عبد العزيز قنصوة، خلال الاجتماع، معايير استخدام منتجات قضبان التسليح المركب والمناطق التي يصلح الاستخدام بها، مؤكداً ضرورة تأهيل عمالة مدربة على مثل هذه المنتجات، وموضحاً أن من الأفضل استخدام هذه المنتجات في المناطق الساحلية، بينما أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستشاريين الذين يعملون في المشروعات المختلفة يجب أن يبرعوا في استخدام منتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت.

وأضاف الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، استخدامات منتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت كبديل لحديد التسليح وفقاً للكود المصري، فيما أكد الدكتور المهندس عبد الحليم يوسف، أن منتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت موجودة في العالم منذ سنوات طويلة، وأن من الأفضل أن يتم عمل دمج بينها وبين الحديد في المشروعات المختلفة، مستعرضاً عددًا من المشروعات التي نفذت بالفعل من هذه المنتجات ومنها محطات تموين الوقود والمصانع وبعض المنشآت السياحية، إضافة إلى المشروعات التي يمكن استخدام مثل هذه المنتجات في إقامتها.

توجيهات finali بإعداد تقرير شامل عن الوفر المالي

في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد تقرير وافٍ عن الاستخدامات المثلى لمنتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت، ومعايير هذه الاستخدامات، وحساب الوفر المتحقق، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطبيق حلول بناء مبتكرة تساهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة قطاع الإسكان.